El sábado de José María Almoguera y su futura exmujer: “No estaba el hijo en común con ellos”

La situación de la familia Campos sigue generando gran expectación tras las últimas exclusivas que concedieron José María Almoguera y Paola Olmedo. La pareja, que tiene en común un hijo de diez meses, había decidido poner punto final a su relación, pero siguen apoyándose el uno al otro. Una situación que se mostraba con la publicación en la revista “Diez Minutos”, en la que se daba la exclusiva de que el hijo de Carmen Borrego, y Paola, su todavía mujer, habrían pasado juntos la tarde del sábado 27 de abril en compañía de su hijo.

Una bonita estampa familiar en la que los tres disfrutaban de un concierto de música clásica en San Sebastián de los Reyes, pero que ha llamado la atención de muchos por no ser una relación normal entre dos personas que se están divorciando. “Pueden tener buena relación, se pueden apoyar, pueden acompañarse, ir a ver al crío y todo, pero irte con amigos a un concierto cuando te estás divorciando... No lo he visto nunca”, decía Ana Rosa en su espacio televisivo en Mediaset.

Sin embargo, la periodista Sandra Aladro ha ofrecido esta mañana nuevos datos sobre el encuentro que protagonizó la pareja que pasó “todo el sábado junta y no en compañía de su hijo”, ha dicho en “Vamos a Ver”. Y es que las imágenes en las que se captaron a José María, Paola y a su hijo en el concierto no serían los únicos datos que han saltado a los medios: “Además de al concierto, pasaron toda la mañana del sábado juntos y no estaba el hijo en común con ellos. Ella estaba trabajando y él entró y salió en varias ocasiones. No eran planes familiares en este caso”, apuntaba la periodista.

Nueva información sobre el hijo de Carmen Borrego y su todavía mujer Mediaset

A pesar de que anunciaron su separación, realizaron una serie de exclusivas señalando a las Campos y comenzaron sus respectivas mudanzas, continúan pasando mucho tiempo juntos. Según se dio a conocer, Paola Olmedo estaría empezando a conocer a alguien en el terreno sentimental, un hombre que formaba parte de su pasado y que mantiene amistad con su todavía marido. Después de que Silvia Taulés desvelase el asunto en “TardeAR” no tardaron los reporteros en buscar la reacción de la todavía nuera de Carmen Borrego que, pasando de la sorpresa por la pregunta a la incredulidad, negó la existencia de una tercera persona: “Por ahí vas muy mal”, respondió al reportero que le insistía en la existencia de un nuevo amor.