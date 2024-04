Jose Maria Almoguera, hijo de Carmen Borrego, rehace su vida como padre separado con un piso de 1.300 euros al mes

José María Almoguera ha sido uno de los protagonistas indiscutibles de la nueva polémica que ha sacudido al clan Campos. Desde que se dio a conocer el sonado divorcio del hijo de Carmen Borrego con Paola Olmedo, la polémica no ha dejado de llegar a través de exclusivas entrevistas que han ofrecido tanto la pareja como Edmundo Arrocet, personaje con el queCarmen ya ha tomado medidas legales.

Aunque muchos llegaron a pensar que esta disolución del matrimonio, en el que tuvieron a su primer hijo juntos hace tan solo diez meses, no iba a llegar a una ruptura formal, los nuevos datos parecen reafirmar esta decisión. No es que Paola haya encontrado un nuevo hogar para rehacer su vida, sino que José María Almoguera también estaría muy cerca de adquirir una nueva residencia en el centro de Madrid. Según ha adelantado en exclusiva el director de la revista “Diez Minutos”: “Ha encontrado un nuevo hogar donde refugiarse y estar con su niño cuando le toque, que son fines de semana alternos”, aseguraba Vicente Sánchez en “TardeAR”. Tal y como ha explicado el periodista, el nieto de María Teresa estaría viviendo con una amiga desde hace un tiempo y fue el pasado viernes cuando se le vio llevando parte de las pertenencias de su hijo pequeño a su nueva casa.

Vicente Sánchez sobre la nueva vivienda de José María Almoguera Mediaset

Y es que, aunque en la citada revista no han tenido acceso al contrato de alquiler, el director ha insistido en que los pisos de esa zona, Puerta de Toledo, suelen rondar entre los 1.300 euros. Por el momento no ha trascendido si el sobrino de Terelu Campos compartirá el piso con algún conocido o si ha sido un amigo el que le ha facilitado esta localización, pero parece que cada vez está más claro que no existe reconciliación posible. Desde “TardeAR” han explicado que José María estaría dispuesto a volver a intentarlo, pero que Paola lo tiene claro y ha roto de manera definitiva con el clan Campos: “Le ha dicho que puede contar con ella siempre que quiera, que pueden ser amigos pero de volver, nada”.

La que fue pareja parece estar rehaciendo su vida por separado pese a mantener una aparente buena relación. Lejos del foco mediático han tratado de llevar esta situación con la mayor discreción posible. Sin embargo, la presión permanece tanto sobre Paola Olmedo como José María. Este martes Paola estallaba ante la prensa, acusando a los reporteros que le preguntaban por su situación de “acosadores”. “No entiendo entonces este acoso que tenéis (...) Sois muy acosadores. No sabéis hacer otras cosas ¿no?”, espetaba a los medios enfrentándose por primera vez a las cámaras y su incesante persecución que se mantiene hasta el día de hoy.