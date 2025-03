Juan José Ballesta, libre de cargos de agresión sexual: "Ha sido un año muy duro; me han cerrado muchas puertas"

En julio de 2023, una vecina de la localidad de Parla denunció al actor Juan José Ballesta por una supuesta agresión sexual, que se habría producido después de coincidir con él en un bar. Tras la denuncia, la defensa de Ballesta solicitó el archivo del caso, alegando falta de pruebas y negando las acusaciones. Sin embargo, en noviembre de 2023, la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Parla rechazó esta petición y ordenó la práctica de nuevas diligencias solicitadas por la acusación.

Pero la historia ha tenido un buen final para el célebre protagonista de "El Bola". Tal y como anunciaron este lunes desde su despacho de abogados, el sumario se ha cerrado sin procesamiento en la causa abierta en el Juzgado de Instrucción nº4 de Parla contra el actor.

En términos legales, esto indica que la investigación judicial ha llegado a su fin sin que se haya encontrado suficiente evidencia para procesar a Juan José Ballesta, es decir, no se le imputan cargos ni se le someterá a juicio.

Testimonio clave

La abogada Beatriz Uriarte, del despacho de Juan Gonzalo Ospina, ha detallado que un inesperado testimonio ha sido clave a la hora de que el proceso concluya a favor de Ballesta. Se trata de la declaración de una amiga de la denunciante, cuyo intervención ni siquiera fue solicitada por la defensa. "Corroboró que Juanjo no estaba en el lugar delos hechos y que no le había visto nunca. De manera sorpresiva, nos mandó audios que demostraban que su amiga había estado acompañada por el otro investigado, y no por Juanjo, y que estaba muy feliz de lo que había ocurrido. Parecía una declaración más propia de la defensa que de la acusación", ha detallado la letrada.

Rueda de prensa de Juan José Ballesta tras el rechazo de la jueza a procesarle por agresión sexual por falta de pruebas FERNANDO VILLAR Agencia EFE

Señala también que en el auto de 16 folios se recalca que no existen pruebas suficientes "para procesar a ninguno de los investigados", y que se trata del "primer paso hacia el final del procedimiento". Ahora, será la Audiencia Provincial de Madrid la que deberá ordenar el archivo del caso, un escenario que según la defensa de Ballesta se producirá próximamente: "Estamos seguros".

Uriarte insiste también en "la cantidad de errores" hallados en las múltiples declaraciones de la demandante, contradicciones que restaban credibilidad a su testimonio: "No podíamos creer que el procedimiento siguiera adelante". Tras los análisis forenses a los que se ha sometido a la mujer y sus diferentes exposiciones en sede policial, judicial y en el hospital, la abogada de Ballesta concluye que "no queda nada más por practicar para comprobar que la persona que está aquí es inocente".

Juan José Ballesta: "Lo he pasado muy mal"

Sorprende la actitud conciliadora de Juan José Ballesta, que pese a las consecuencias que ha tenido que pagar a raíz de una acusación estigmatizante, no guarda rencor a la demandante. "Yo no quiero ir en contra de nadie. La chica tenía problemas y yo no quiero echarle más problemas encima. Quiero seguir adelante y que se me vuelvan a abrir las puertas", ha declarado el actor, que reconoce que ha perdido muchas oportunidades de trabajo: "Me han dicho muchas veces que no trabajan con agresores sexuales". Sobre las pérdidas económicas que le ha supuesto este señalamiento público, comenta: "Prefiero no calcularlo".

El artista lamenta que "ha sido un año muy duro para mí. A nivel psicológico y mental, lo he pasado muy mal", y aun así se muestra agradecido a la Justicia y a todas las personas que le han mostrado su apoyo, menos de las que esperaba. "Antes tenía un círculo de amigos muy grande, ahora se ha quedado muy reducido", pero bueno. Aun así, no guarda rencor. Ni a la demandante ni a los que la condenaron antes de tiempo: "Hay sitios en los que ni me han atendido cuando he ido. Me han crucificado. Me han hecho comentarios muy feos, me han llamado 'violador' por Instagram, pero bueno, todo el mundo tiene derecho a equivocarse. Yo los perdono a todos, lo importante es que todo esto se haya aclarado".

El sufrimiento de su familia

Lo que peor ha llevado Ballesta han sido las repercusiones que esta acusación han tenido sobre su familia, sobre todo en el caso de su hijo, "Juanjito", de 17 años: "Le han dado mucha caña. Está trabajando en un desguace, que estoy muy orgulloso de él, y le preguntaban por el tema. Cuando se ha enterado de que el sumario se ha cerrado sin procesamiento para mí, ha empezado a pegar saltos de alegría".

El actor Juan José Ballesta ofrece una rueda de prensa tras el cierre de la causa por agresión sexual Jesús Hellín Europa Press

Tampoco su madre, Cristina, lo ha pasado bien. Sus vecinos y amigos de toda la vida la interpelaban con cuestiones desagradables sobre su hijo, de quien siempre ha defendido su inocencia, como el resto de la familia. "Yo no quería salir a la calle y ella me decía: '¿Cómo que no? Si tú no has hecho nada. Tienes que salir con la cabeza bien alta'", recuerda Ballesta.

Más de un año y medio de desasosiego por la denuncia de una mujer que, asegura el actor, "ni siquiera conozco. No le pongo cara. En el juzgado no la pude ver y en los medios no sale su rostro. No sé quién me ha denunciado". Por fortuna para él y su familia, el final se encuentra cerca, en cuanto la Audiencia Provincial ordene el archivo.