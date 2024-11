El eterno traje negro de Nuria Roca que siempre es el uniforme perfecto para las mujeres más elegantes

La moda también habla, siempre lo decimos, y los estilismos de Nuria Roca en los últimos días son un claro ejemplo de ello. Acostumbrados a sus look a todo color, se han vuelto en negro por la tragedia por la DANA en Valencia, su tierra. Si el jueves por la noche se rompía a llorar en 'El Hormiguero', ayer presento su programa 'La Roca' en La Sexta con un nudo en la garganta, y de nuevo apostando por el negro como señal de luto y de respeto a los fallecidos. También lo hacía la entrega de este domingo de La Roca que se enfocaba en gran parte a la visita de los reyes, del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y del presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, a la localidad de Paiporta.

Una Nuria Roca con traje negro, en un estilismo al que no nos tiene nada acostumbradas con sus looks a todo color, pero esta noche no podía ser otro el estilismos elegido para participar en esta tertulia de actualidad que ha tenido como tema principal, obviamente, la DANA en Valencia. El color negro simboliza el respeto que se tenía por el difunto y sus familiares y el dolor por su pérdida. Esto se debe a que el color negro es la ausencia de luz. La costumbre de vestir de negro en los funerales tiene cientos de años de antigüedad. Por eso en casos como estos, y estando en luto oficial en España, es uno de los colores que vamos a ver más utilizar a los personajes públicos estos días. Porque la ropa habla, y también en estas ocasiones.

El traje negro siempre es un acierto

Desde que Yves Saint Laurent lo popularizara en el armario femenino, ningún look ha logrado igualar la fuerza de un traje negro. Ya sea en la oficina, en la calle, en eventos de postín o incluso en los más informales, la combinación de una americana y un pantalón sastre lleva décadas siendo un imprescindible en los armarios femeninos, consolidándose como un comodín de estilo para cualquier ocasión.