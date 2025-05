Juana Acosta y Pablo García-Andrade retoman su romance a plazo fijo

Después de dos años compartiendo sus días de amor, con un proyecto de futuro en común y con la ilusión de creer que habían encontrado a su media naranja. Así se produjo la ruptura entre Juana Acosta y Pablo García-Andrade hace unos meses. Siempre tratando de encontrar discreción en sus pasos y alejando la atención mediática de sus movimientos, la pareja quiso eludir esta cuestión. Al final fue imposible y la actriz tuvo que confirmar el pasado mes de febrero que su relación se había ido al traste.

“Estoy atravesando una ruptura y siempre son dolorosas, pero los cambios siempre ayudan a crecer”, decía la intérprete a la revista ‘Hola’ durante los premios Goya. Ahora, la misma publicación adelanta que la pareja está estrechando lazos y que tratan de encajar de nuevo para probar suerte con una segunda oportunidad. Su entorno más cercano lo da por cierto.

Juana Acosta y Pablo García-Andrade, ¿reconciliación a la vista?

Durante este tiempo, Juana Acosta ha estado centrada en el trabajo. Refugiada en Colombia, estrenaba serie, se metía de lleno en nuevos papeles en el set de rodaje y, al parecer, continuaba en contacto con su ex. Y es que han sido vistos paseando por las calles de Madrid, así como en una heladería del centro de la capital, situada en el barrio de Chueca. Los testigos hablan incluso de apasionados besos, como así adelantaban desde ‘Vanitatis’.

Juana Acosta y Pablo García-Andrade Gtres

Desde su círculo de confianza han dado por cierto este acercamiento. En conversación con ‘Hola’, detallan que aún no han decidido retomar su romance en el punto en el que lo aparcaron. No obstante, sí que estarían citándose y dejándose llevar, viendo dónde les depara sus sentimientos esta vez. No quieren forzar la situación y han optado por disfrutar de su mutua compañía y hacer lo que el cuerpo les pide, mientras el corazón construye su propia historia. Sin presión, sin prisas, pero confiando en sus sentimientos.

No ha extrañado a muchos esta reconciliación a plazos. Juana Acosta y Pablo García-Andrade terminaron sus dos años de romance de mutuo acuerdo y de la mejor manera. No se reprocharon nada en público, siempre hablaron bien el uno del otro y respetaron sus tiempos. Esto ha facilitado que siguiesen viéndose, incluso antes de ser vistos en la heladería comiéndose a besos –y helados-, paseando su amor por Madrid o dejando constancia de su cariño también ante el mundo a través de las redes sociales. Han sido unos ex ejemplares, quizá la mejor condición para ser de nuevo pareja. Por ahora, sin etiquetas que les defina.