Juicio a Daniel Sancho, en directo: última hora de todas las noticias sobre el crimen de Edwin Arrieta

Pichett Wirathongchai, el primer intérprete de Daniel Sancho en la prisión de Koh Samui, ha descrito cómo fue su primer encuentro: "No sabía mucho acerca de las leyes de Tailandia, me hablaba demasiado rápido. Comencé con preguntas sencillas y lo empecé a ver calmado. Esa fue mi oportunidad para explicarle sobre el proceso legal". Además, ha afirmado que el hijo de Rodolfo Sancho no parece un asesino: "Cuando tú hablas con un asesino sientes algo diferente. Piensan que son más inteligentes que tú, pero esto no lo vi con Daniel".