Ospina desmiente la información sobre el supuesto tórax: "Ni está dentro del sumario ni jamás ha aparecido"

Comienza la tercera semana del juicio a Daniel Sancho que, según todas las partes, podría ser la más importante, ya que aparte de que el propio acusado declarará, o mañana a última hora o al día siguiente, también lo hará en calidad de representante de la familia Juan Gonzalo Ospina, que ayer por la tarde regresó a Tailandia tras haber pasado sólo unos días en Madrid. Ospina será el representante de la familia al que el juez tomará declaración mañana miércoles.

Como si de una metáfora de lo que nos espera esta semana, el furgón que traía a Daniel Sancho al juzgado, único con los cristales tintados, ha llegado a una velocidad llamativa escoltado por delante y por detrás. Tras él, han arribado hasta el cordón de seguridad que da acceso a la corte tanto Metapon Suwancharen, abogado tailandés de la familia Arrieta, como Juan Gonzalo Ospina, que visiblemente molesto ha querido aclarar las informaciones aparecidas en el día de ayer en los medios: "Es muy triste que se utilicen bulos para desviar la atención de lo que en realidad se está tratando, que no es otra cosa que saber si Daniel Sancho preparó el asesinato de Edwin Arrieta con antelación". A preguntas de los periodistas siguió contestando que "en el sumario no existe ningún tórax, además de que jamás se encontró. En aquellos días iniciales un día apareció una bolsa con restos humanos en la orilla de la playa. Esa bolsa contenía el cráneo y las manos. Al principio el policía que trató con aquella bolsa tuvo dudas de si podía o no ser el tórax, pero el resto de agentes verificaron que no había ningún torso, e incluso, lo fotografiaron. Es triste que malintencionadamente se vuelque información que es completamente falsa. Deben saber que los padres de Edwin cada vez que este tipo de información sale a la luz sufren aún más. Concretamente el padre a raíz de esta falsedad está pasando unos momentos lamentables".

Tras Ospina aparecieron por separado los padres de Daniel. Silvia Bronchalo, como es habitual, no hizo declaración alguna mientras que Rodolfo sólo acertó a decir, ante la pregunta que le advertía que esta tercera semana se considera como "clave" en este juicio que "todas las semanas son igual de importantes".

Hoy declararán dos policías además de un médico forense. Como dato importante desde hoy Daniel Sancho tendrá a un nuevo intérprete en español.