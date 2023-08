Julio, no te enfades con España, hombre

He leído que Julio Iglesias no recalará este verano en su finca de Ojén porque “está descontento con el país; considera que aquí no está suficientemente valorado, pese a haber paseado el nombre de España por todo el mundo”, dicen. Yo creo que se ausenta porque no le place exhibirse como adivino perdedor o como falso profeta. Después del debate de Feijóocon Él en Antena 3, Julio le envió un mensaje: “Te convertiste en presidente, Alberto”. El líder pepero había preparado su intervención, cuentan, escuchando la voz de Julio en “Vuela alto”, y ya ven en qué ha quedado el vuelo, que ahora algunas lenguas viperinas de Génova dicen que se va a presentar a la investidura para tener algo que contar un día a sus nietos, por la foto del álbum. La derecha tiende a contagiarse de la izquierda en las maldades contra el vencedor/perdedor.

Leo: “Una gran mayoría de españoles repetiría su voto en nuevas elecciones”. Medito pegado al ventilador y llego a la conclusión de que los españoles, esos cachondos, en realidad quieren un país ingobernable e inestable porque así es más divertido o carnavalesco. O quizá no se fían nada de ningún gobierno y prefieren el caos, que tiene algo de perreo y fiesta continua. Porque me extraña que seamos un país llenito de ácratas o tan woke que todavía crea posible una alianza a la alemana de los dos grandes partidos para gobernar como Dios y la Virgen de la Alegría de Tamara Falcó mandan.

Julio Iglesias Carlos Giusti AP

Regresa, Julio, que ya te digo yo que entre tantos falsos profetas y demoscópicos frustrados, vas a pasar inadvertido.