Karla Sofía Gascón, primera actriz trans nominada al Oscar: "Todo lo que imagino se materializa"

Nadie sabe qué pasará la noche del 2 de marzo, cuando el Dolby Theatre de Los Ángeles acoja una nueva edición de los Premios Oscar, pero lo que está claro es que Karla Sofía Gascón ya ha hecho historia. La artista española ha sido nominada en la categoría de Mejor Actriz por su papel de Emilia Pérez en la homónima película de Jacques Audiard, convirtiéndose en la primera mujer trans en conseguirlo.

No parece que haya sido una sorpresa para ella, puesto que el pálpito de que acabaría en la ceremonia de entrega de los Premios Oscar la acompañó desde el germen de la película, tal y como ella misma reveló en una entrevista publicada en LA RAZÓN el pasado diciembre y que se reproduce íntegramente a continuación:

[Contenido original publicado el 15/12/2024]

La voz de Karla Sofía Gascón suena poderosa. Y eso que en Los Ángeles, desde donde atiende a LA RAZÓN, apenas ha amanecido. Pensaríamos que ha tomado posición de defensa antes del ataque si no fuese porque al instante la conversación fluye como música celestial. A sus 52 años, confiesa que ha conseguido deshacerse de la coraza que se impuso en la infancia, cuando descubrió que su gusto «por los vestidos, las pinturas y esas cosas pasó de ser algo gracioso a resultar incómodo». Entre parecerse a Samantha Fox o a Stallone, eligió ser este último simplemente por su necesidad de protección. «Me di cuenta de mi potencial físico y empecé a desarrollarlo».

Ahora se siente segura y se lo debe a «Emilia Pérez», la película de Jacques Audiard con la que arrasa en los premios de cine y lidera las nominaciones a los Globos de Oro. La cinta, que mezcla musical, melodrama y la redención del personaje central, el criminal Manitas del Monte, que hace la transición a Emilia Pérez, no deja de ser un delirio disruptivo si imaginamos a alguien como El Chapo Guzmán, epítome del machismo más ramplón, transitando a mujer. Karla Sofía también hizo su transición hace ocho años, después de una vida en conflicto con su sexo biológico, pero encarnar a Emilia Pérez le ha permitido su transformación definitiva. «Este personaje me ha colmado de paz; a cambio, yo le he entregado mi alma oscura y mis tormentos».

'Emilia Pérez' hace historia con sus 13 nominaciones a los Oscar 2025 Europa Press

Abrir la mina de la que ha emergido este diamante, aún en bruto, ha exigido mucha dinamita y caer en el agujero corriendo muchos riesgos. «Pero no cambiaría ni una coma», advierte. Se expresa divertida, espontánea y sensible. «El personaje ha sacado lo mejor de mí, aunque me ha costado desprenderme de él. Y hay cosas que no consigo superar, como la muerte de seres queridos. Mi hermano falleció en un accidente con 29 años el día de Navidad. Yo tenía 20 y su vacío sigue siendo devastador. Fue muy doloroso para toda la familia, algo de lo que no te recuperas. Desde entonces, admiro más a mi madre. Por su fortaleza, su superación, su capacidad de cuidarnos y de querer lo mejor. Por cierto, todavía me prepara tuppers de filetes de pollo empanados».

Aunque bendecida por la crítica y el público, lamenta tener que lidiar con los ataques. Pero lo hace con gusto y avisa: «Me dan combustible. Cuanto más se intensifica el conflicto, más estallo. Soy muy peleíllas y me crezco con el insulto o con cada persona que me dijo que no llegaría a nada y con las que me han querido hundir. Ese desafío ha sido siempre mi motor y no voy a cambiar. Al contrario, tomo la fama como un superpoder contra el rencor. No quiero que nadie gestione mis redes sociales. Es un ejercicio de libertad y lo disfruto. Si me buscan, me encuentran». Su intención no es enarbolar una bandera. «No me reivindico como mujer trans, sino como ser humano que recibe mucho odio e incomprensión. No me puedo callar. Por eso dedico los premios a mis padres y a todos los que aman a sus hijos. Sigue habiendo gente que prefiere que sus hijos sean delincuentes antes que trans. Pero donde hay demonios, yo me convierto en jefa suprema y me veo en la obligación de impedir que se siga haciendo daño a personas que están pasando por lo mismo que yo pasé. Sería lamentable que me volviese insensible al dolor».

Karla Sofía Gascón Karla Sofía Gascón

Para quien no conozca a Karla Sofía, hay que recordar que hizo carrera, aún como Carlos Gascón, en la televisión mexicana de los noventa con telenovelas tan exitosas como «Corazón salvaje», y en España con «El súper». En 2018 sorprendió con un libro revelador para el público y catártico para ella: «Karsia: una historia extraordinaria». En él hizo pública su identidad como mujer trans después de pasar por la Unidad de Identidad de Género del Hospital Ramón y Cajal.

Nació en Alcobendas y a los 19 años se enamoró de su mujer, Marisa Gutiérrez. «Hemos crecido juntas y el amor ha prevalecido frente a cualquier circunstancia. Ni siquiera la transición de género quebró la unión. Aunque nunca oculté mi intención a mis seres queridos, no se lo puse fácil. Tampoco supuso un drama para nuestra hija, Victoria Elena, que ahora tiene trece años. Enseguida empezó a llamarme mamá y en plena adolescencia está encantada cada vez que vuelvo con la maleta cargada de cremas y vestidos».

Karla Sofía Gascón Karla Sofía Gascón

Karla Sofía habla con entusiasmo, pero recuerda que ha tenido episodios muy dolorosos, como cuando en México la amenazaron con descuartizarla. Hasta el punto de intentar quitarse la vida. Incluso una vez que terminó de hacer la transición, se preguntó qué pasaría con ella y si sería admitida en el mundo del cine. «De nuevo, la adversidad fue mi impulso para hacer cosas más grandes». Paradójicamente, se confiesa poco coqueta y su mayor incordio son los corsés de los vestidos, los tacones y las alfombras rojas. «Me peino por decoro, pero he llegado a caminar descalza pisando las bacterias de los zapatos de Steven Spielberg», bromea. Ahora que la vida está colmando sus expectativas, confiesa que su próximo sueño es interpretar a la villana de James Bond. ¿Puede decir que ha alcanzado la felicidad? «La felicidad es ausencia de dolor y eso no existe. ¿Me encuentro plena? Sí, por supuesto, y muy agradecida a la vida, que me da con creces lo que le pido. Emilia Pérez es un regalo. Por eso tengo que pensar bien qué le pido ahora».