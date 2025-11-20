Kiko Rivera le hace una promesa a Isa Pantoja horas antes de escuchar su veredicto

Kiko Rivera quiere recuperar el cariño perdido de su hermana. Después de varios años alejado de Isa Pantoja, jactándose incluso de sus lágrimas y acusándola de vender el papel de víctima, ahora él entona el mea culpa. Siempre ha negado los durísimos capítulos de los que su hermana le acusaba y la semana pasada finalmente el Dj confesó que era todo verdad. Se arrepiente de que ella arrastre traumas de su infancia y adolescencia por su culpa y, después de pedirle perdón, le tiende la mano a una posible reconciliación. Algo que, como dijo desde el plató de ‘De viernes’, no solo ha hecho públicamente, sino también en privado.

Ahora, le toca el turno de palabra a la hija de Isabel Pantoja. Y, como su hermano, emplaza su respuesta en el mismo plató de Telecinco. Allí dirá este fin de semana qué ha decidido sobre el dilema de aceptar el perdón o no de su hermano. Dice tenerlo ya muy claro, en las primeras declaraciones que se han filtrado de su entrevista previa con Santi Acosta. Antes de poder conocer su veredicto, su hermano ya ha mostrado su impaciencia, peor también la serenidad con la que afronta este momento decisivo en su nueva vida sin Irene Rosales. Lo hace mediante una comentadísima reflexión que está dando mucho que hablar.

La reflexión de Kiko Rivera sobre Isa Pantoja

Cuando ya se cuentan las horas para que su hermana se siente en el mismo sofá que él la semana pasada en ‘De viernes’, Kiko Rivera se ha confesado. Ha querido compartir con sus seguidores de Instagram cómo afronta este instante que marcará un punto de inflexión en su nueva vida. Esa que ha iniciado después de que el pasado mes de agosto su matrimonio con Irene Rosales se fuese al traste. No afronta su recién estrenada soltería con pesar, sino con el optimismo de que algo bueno está por llegar. De primeras, quizá, obtener el perdón de su hermana, en su deseo de encontrar el equilibrio perdido en su entorno.

“Siento que estoy entrando en el mejor momento de mi vida”, comienza a escribir el Dj, que se alegra de que “la vida me ha dado la oportunidad de empezar otra vez”. Eso sí, ya ha aprendido lecciones pasadas y tomará decisiones “con más claridad, más fuerza y con los pies en el suelo. He tropezado, he fallado, he perdido tiempo, pero también he aprendido. Y os prometo algo: no voy a repetir los mismos errores”, dice seguro de sí mismo. Y es que desea tomar al fin las riendas de su vida: “Ahora voy a apostar por mí. Voy a arriesgar lo que antes me daba miedo, en lo personal y en lo profesional. Quiero que lo que siento se escuche, se baile, se viva…. Y que cada canción pueda significar algo distinto para cada uno”.

Kiko Rivera tiene además una buena nueva que anunciar a sus fans y es que prepara un disco con las canciones que ha creado estos meses sin Irene Rosales: “No quiero contar mi historia: quiero que también os encontréis en ella. Lo curioso es que, sin planearlo, la mayoría de estas canciones las he escrito en los últimos cuatro meses. Ha sido como una explosión creativa que no podía parar. Y hay algo que nunca me había atrevido a hacer, pero creo que ha llegado el momento: estoy pensando en sacar mi primer disco. Aquí podéis escuchar la primera de las canciones que formarán parte de él ‘Pa ti na más’. Muy pronto os voy a decir la fecha del primer single y para 2026 llegará el disco”.