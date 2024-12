¿Kilos de más igual a polémica? El cambio físico de Bustamante

El cantante David Bustamante está en el centro de la atención pública tras su concierto en Ponferrada el pasado 30 de noviembre. El artista está en plena gira para promocionar su último disco, «Inédito», un show que le llevará a Barcelona el 10 de febrero y el 17 a Madrid. Estos días la red social X desataba una oleada de críticas por el cambio físico de Bustamante. Un usuario publicaba un vídeo, grabado en el concierto de Ponferrada, en el que se le ve que ha cogido peso desde su última aparición pública y con un peinado que tampoco ha gustado a sus seguidores. «Me ha costado reconocerle», comentaba un usuario de la red social. La publicación acumula ya más de medio millón de visualizaciones y cientos de comentarios.

Algunos haters no han dudado en compararlo con Antonio Orozco, mientras que otros mostraban preocupación por su estado de salud. «Juraría que hace no demasiado estaba mazadísimo para un combate de boxeo. Espero que esté bien», recordaba otro en relación a la participación de Bustamante en la Velada del Año, organizada por Ibai Llanos y en la que el artista participó en su edición de 2022.

También se alzaban voces en su defensa, argumentando que el hecho de que el cantante haya aumentado su peso no tenía que ser motivo de crítica: «¿Por qué va a estar mal? ¿Por coger unos cuantos kilos? Cuánto prejuicio…», destacaban. Tal ha sido el revuelo que el propio Bustamante se pronunciaba el pasado lunes por la tarde en el programa de Telecinco, «TardeAR»: «Una vez más, las redes se han inundado de comentarios sobre el aspecto físico. Ha vuelto a subir de peso y nosotros sabemos de su propia boca por qué ha cogido esos kilitos», comenzaba diciendo Ana Rosa Quintana.

A continuación, el cantante entraba en directo: «Si no fuera por ti, ni me hubiera enterado de esto, gracias por tu preocupación, pero yo estoy bien... Nada más que añadir. Cuando dejas de fumar pasan estas cosas, nada que no se pueda solucionar», señalaba el cántabro dando por zanjado el debate.

David Bustamante a lo largo de los años Gtres

Los comentarios sobre cuerpos ajenos, o la humillación por gordofobia, ya provocaron su reacción en 2021, cuando señaló en su visita a «El Hormiguero» de Pablo Motos que «a la gente no le hace falta decirle si está gorda o si está demasiado flaca. Cada uno tiene sus historias, sus problemas. Cada uno tiene espejos en casa. Y cuando llega el momento de cada uno, si decide tomar una decisión y buscar su mejor versión, sea cual sea, hay que respetarla».

«Desgraciadamente, esta respuesta de la gente ante el cambio físico de Bustamante es normal en nuestro día a día. Nos sorprende que se haya hecho viral al ser un personaje público, pero es algo que nos encontramos, por desgracia, normalizado en nuestra sociedad», destaca la psicóloga Belén Sánchez Rodríguez.

«Cuántas veces no hemos escuchado las míticas frases: ¿estas más delgado? ¿Has engordado, eh?, tienes que comer un poquito más que estás muy fea… Lamentablemente, es un nuevo reflejo de la presión social a la que estamos sometidos todos para estar delgados y alcanzar “esa perfección” que nos han vendido y que nos proporcionará “la felicidad absoluta”, destaca la doctora.

David Bustamante Gtres

«Vivimos en una sociedad ligada a la imagen donde se nos ha hecho creer que si tenemos un físico X alcanzaremos mayores logros laborales, económicos, sociales… Los cuerpos cambian igual que cambian nuestras vidas. Los eventos de nuestro día a día hacen que nosotros cambiemos y con eso nuestros cuerpos, y no debería pasar absolutamente nada», añade.

Conductas de riesgo

«El problema es la importancia que se le lleva dando al físico desde hace años, y aunque parece que estamos avanzando hacia un mayor cuidado de la salud mental, este es un reflejo de que nos queda mucho por recorrer». No existe, prosigue, «un peso ideal, y si existiera sería el que haga que una persona se encuentre bien, que funcione bien. Cada persona tiene el suyo ideal». ¿Y que sé consigue con este tipo de comentarios? «Que en personas que se encuentran mal por su físico, que sienten que no son válidas por pesar X o Y, o que piensan que nunca van a ser suficientes por no tener un físico “normativo” se incrementen esos pensamientos negativos y con ello, más problemas relacionados con la imagen, llegando a provocar en muchos casos trastornos en la alimentación así como comportamientos depresivos y/o ansiedad», alerta Sánchez Rodríguez. «Comentar el peso de la gente por desgracia no trae nada bueno y menos a través de medios tan grandes como las redes sociales, que tienen en nuestros días tantísimo alcance. Lo único que podemos conseguir, como he señalado anteriormente, es que con estas críticas y comentarios se disparen conductas de riesgo en personas que no se sienten cómodas con su cuerpo».

Por su parte, la doctora María José Crispín, nutricionista de Clínica Menorca, añade que dejar de fumar «no es fácil y en muchos casos resulta necesario apoyo psicológico».

Cuánto engorda dejar de fumar

«La nicotina tiene un efecto termogénico y es frecuente que al dejar de fumar el cuerpo aumente el metabolismo y se cojan dos o tres kilos. Cuando se sobrepasan los 10 es porque se ha sustituido ese efecto placebo del tabaco por alimentos ultraprocesados. Dejar de fumar es bueno porque evita enfermedades cardiovasculares y el cáncer, y se logra con dieta y vida activa», asegura la doctora Crispín.