Kim Kardashian y Kris Jenner demandan a Ray J por difamación

En Hollywood los fantasmas del pasado nunca desaparecen del todo, y para Kim Kardashian y su madre, Kris Jenner, el nombre de Ray J sigue siendo sinónimo de controversia. Esta semana, madre e hija han presentado una demanda por difamación contra el rapero, con quien Kardashian mantuvo una relación a principios de los 2000 y cuyo nombre quedó irremediablemente ligado al escándalo del vídeo sexual que ambos grabaron durante su noviazgo.

El detonante ha sido un nuevo episodio de acusaciones públicas por parte del artista. Según los documentos presentados por el abogado de la familia, Alex Spiro, Ray J declaró recientemente que las Kardashian estaban siendo investigadas por crimen organizado, insinuando incluso que existía un proceso federal en curso. Una afirmación que, según el letrado, no tiene ninguna base real y que calificó como «una conducta difamatoria de lo más maliciosa».

Acusación falsa y grave

Se trata de la primera vez que Kim Kardashian y su madre deciden acudir a los tribunales para frenar un ataque de este calibre. "Nunca antes habían presentado una demanda por difamación ni se habían distraído con el ruido, pero esta acusación falsa y grave no les dejó otra opción", señaló Spiro en un comunicado recogido por la revista People.

La denuncia recoge dos episodios concretos. El primero, en un documental sobre Sean "Diddy" Combs, en el que Ray J llegó a declarar: "Si me dijeran que las Kardashian están siendo acusadas de crimen organizado, lo creería". El segundo, el pasado 24 de septiembre, cuando el rapero utilizó sus redes sociales para asegurar que una investigación federal estaba en marcha contra la familia más mediática del planeta.

Para el abogado de las Kardashian, esas palabras no son opiniones, sino acusaciones presentadas como hechos, "sin ningún intento de verificación o corroboración", algo que constituye "un desprecio temerario por la verdad según el criterio de malicia real".

En los documentos judiciales se afirma además que Ray J lleva más de veinte años emprendiendo "una campaña sostenida de acoso y difamación" contra Kim Kardashian y Kris Jenner. "Incapaz de aceptar el fin de su fugaz relación con la Sra. Kardashian hace más de dos décadas, Ray J ha intentado repetidamente utilizar sus nombres y explotar su prominencia para beneficio propio", añade Spiro.

La sombra del vídeo

El enfrentamiento entre ambas partes es tan antiguo como mediático. Tras su separación en 2005, la filtración del vídeo íntimo en 2007 catapultó a Kim Kardashian al ojo del huracán. Desde entonces, Ray J ha alimentado el relato con episodios públicos que rozan la obsesión: desde la canción I Hit It First en 2013, con alusiones directas a la estrella de los realities y a su entonces marido Kanye West, hasta declaraciones en medios británicos en las que detallaba supuestos aspectos íntimos de la vida de pareja.

Kim, por su parte, nunca ha dudado en responder con contundencia, llegando a calificar a su ex de "mentiroso patológico" en redes sociales. Sin embargo, hasta ahora había optado por no dar un paso legal definitivo.

La decisión de demandar marca un punto de inflexión. Para Kim Kardashian y Kris Jenner, acostumbradas a vivir bajo el escrutinio público, el límite ha sido este intento de vincular su nombre a una investigación criminal inexistente. Una línea roja que no están dispuestas a permitir.

Con esta acción judicial, madre e hija no solo buscan limpiar su reputación, sino también enviar un mensaje claro: después de veinte años de polémicas, las Kardashian están dispuestas a convertir los ataques del pasado en un caso de justicia presente.