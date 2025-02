Kiosco: la Princesa Leonor, Aitana y Carmen Lomana, protagonistas de las revistas del corazón

La revista "¡Hola!" publica hoy, miércoles 26 de febrero, toda la verdad frente a los bulos, las polémicas y el falso beso de la Princesa Leonor con un compañero del Juan Sebastián Elcano. Una imagen que dio la vuelta al mundo. La publicación contrasta la información que desató un revuelo sin precedente, tras su paso por Salvador de Bahía (Brasil), donde hicieron una escala de cinco días, después de cruzar el Atlántico. "¡Hola!" señala que la primogénita de Felipe VI y la Reina Letizia es "una joven de su tiempo a la que le gusta divertirse y disfrutar de la vida. Tiene 19 años y es el momento de hacerlo, aunque en su caso tiene que pagar un extra: es el 'precio' de la Corona".

En portada también Tamara Falcó e Íñigo Onieva. La aristócrata aclara la polémica de San Valentín y el motivo por el que su marido no la acompañó durante su desfile en la Mercedes Benz Fashion Week Madrid que se celebró la pasada semana en Madrid. La marquesa de Griñón zanja los rumores de crisis.

En el nuevo número de "Semana", el entorno de Aitana cuenta cómo se encuentra la artista tras su confesión más complicada. Este 28 de febrero se estrena la serie documental sobre la vida de la cantante, "Metamorfosis", en la cual se revela la faceta más desconocida de la artista que saltó a la fama tras su paso por "Operación Triunfo". A pesar de que su ascenso a la fama fue vertiginoso y ha logrado cosechar grandes éxitos a pesar de su corta edad, a nivel personal no ha sido fácil para ella. En los últimos días, la de Barcelona sorprendía hablando abiertamente del problema de salud mental al que ha tenido que hacer frente en los últimos tiempos: la depresión.

Anabel Pantoja y David Rodríguez siguen siendo protagonistas. La pareja se prepara para el momento más decisivo, tras ser objeto de una investigación por posibles presuntos malos tratos a su hija Alma.

Joaquín Sánchez protagoniza la portada de "Lecturas". El ex futbolista ha sido víctima de una trampa tras 20 años de matrimonio con Susana Saborido. La modelo de Only Fans, Claudia Bavel, le envió fotos subidas de tono e intentó quedar con él en un hotel, aunque ese encuentro nunca tuvo lugar. La pareja se mostraba hace unos días más unidos que nunca publicando una imagen en redes en la que lo dejaban claro: "Juntos Siempre". La conversación empieza en diciembre de 2023, cuando él comenta que una foto de la modelo que le ha dejado "anodadado". Bavel le contesta con un tono picante y todo acaba entre risas por parte del futbolista. En agosto de 2024 vuelven a hablar. Joaquín se encuentra en Barcelona "de reuniones" y le explica que está alojado en el Hotel Colonial y que está tomando algo con un amigo. Ella le propone verse en el Hotel W, un hotel próximo al suyo. El futbolista rechaza la propuesta y todo queda en nada.

Otra de las protagonistas de "Lecturas" es Isabel Pantoja. La tonadillera escondió tres fincas de la herencia de Paquirri durante cuarenta años. Solo ella conocía la existencia de las tierras adyacentes a la finca Cantora que siguen a nombre del torero y que ha logrado ocultar hasta hoy.

"Diez Minutos" entrevista a Carmen Lomana. La colaboradora se sincera sobre su vida: "Cuando me quedé viuda no me suicidé por estética", dice.

Además, otra exclusiva: Laura Madrueño ¿crisis con su marido? La presentadora se ha enfrentado a unos días complicados antes de viajar a Honduras. Y es que, fuentes de su entorno, han confirmado a la revista que la conductora de "Supervivientes" y su marido, Álvaro Puerto, estarían atravesando una fuerte crisis.

La revista no se olvida tampoco el "extraño" San Valentín de Tamara Falcó e Íñigo Onieva.