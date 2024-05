Kiosco: La Reina Letizia, Iñaki Urdangarin y Rodolfo Sancho, protagonistas de las revistas del corazón

La revista "¡Hola!" lleva a su portada la elegante boda de Carmen Ballesteros Botín y Juan Diego García. La hija del desaparecido golfista Severiano Ballesteros y de Carmen Botín daba el "sí, quiero", el pasado 11 de mayo, a su novio, en Cantabria, en una celebración marcada por los homenajes al padre de la novia.

Además, Lara Álvarez, enamorada de nuevo. La revista te muestra las imágenes que descubren a la presentadora asturiana feliz y exultante, junto a Antonio Texeira. Tras poner fin a su noviazgo con Davide Rey, un compañero de "Supervivientes" nacido en Milán, Lara no había vuelto a tener pareja. "Llevo una época muy larga de soltera y estoy a gusto, pero no digo que esté cerrada al amor. Más que una cuestión de apetencia, es que aparezca la persona y de una manera inesperada. Dejo que la vida me sorprenda", contaba el pasado mes de enero a "¡Hola!".

La revista "Semana" te ofrece un extenso reportaje de Rodolfo Sancho disfrutando de un día en familia tras regresar de Tailandia después del mediático juicio de su hijo, Daniel Sancho, en prisión preventiva en Tailandia, acusado de la muerte del cirujano colombiano Edwin Arrieta. El actor está viviendo uno de los momentos más complicados de su vida, a la espera de que el próximo 29 de agosto, el juez que lleva el caso en el tribunal provincial de Koh Samui dicte sentencia. A su vuelta de Tailandia Rodolfo Sancho ha disfrutado de su reencuentro con su pareja, Xenia Tostado y la hija de ambos.

El arquitecto Joaquín Torres abre las puertas de su residencia familiar a "Semana", donde ofrece su entrevista más sincera en la que reconoce que "lo perdí todo cuando murió mi madre".

También la revista publica un amplio reportaje con motivo del 20 aniversario de la boda de los Reyes Felipe y Letizia.

Lo mismo que "Lecturas" que en portada resalta el artículo de Pilar Eyre titulado "Felipe y Letizia: secretos de un matrimonio".

No te pierdas tampoco la escapada romántica, y modesta, de Iñaki Urdangarin y su novia Ainhoa Armentia, a Londres. La pareja continúa su relación, con mayor libertad ahora que el exjugador de balonmano ya no tiene ninguna causa pendiente.

Dulce, la niñera del clan Pantoja, enferma y arruinada ha tocado fondo y asegura que "he llegado a tomar pastillas para dejar de vivir". La que fue mano derecha de Isabel Pantoja confiesa que está en una situación límite, sola y ahogada por las deudas, con depresión crónica y graves problemas de salud.

En "Diez Minutos" el protagonista de la semana es el exduque de Lugo y el gesto de la Infanta Cristina al dejarle un coche de lujo. Además la relación de Anabel Pantoja y su novio, que continúa a pesar de los rumores de infidelidad y todas las fotos de la Primera Comunión de Alberto, el hijo que Isa Pantoja tuvo con Alberto Isla. Una celebración en la que contó con el apoyo incondicional de su marido, Asraf Beno y conla sonada ausencia de su madre, Isabel Pantoja.