Joaquín Torres demanda a los jefes de su marido: agrava su crisis con Raúl Prieto

Joaquín Torres está viviendo una de las temporadas más convulsas de su vida. A la muerte de su madre, lo que le ha sumido en la más profunda de las tristezas, se le sumó el atropello que sufrió y que le mantuvo mucho tiempo en el hospital. Las complicaciones de salud se han ido amontonando hasta tener que ser preciso numerosas intervenciones en quirófano. El denominado arquitecto de los famosos no puede más con su vida y es que a todo esto se le añade las delicadas circunstancias que han puesto su matrimonio con Raúl Prieto en serios apuros. Desde hace meses se viene rumoreando de una crisis entre ambos, que aún no han llegado a cumplir su primer aniversario de boda. Este bache en su relación ha sido confirmado ya por el propio arquitecto, pero parece que todo se agrava tras su último movimiento judicial.

Raúl Prieto y Joaquín Torres Gtres

El diseñador de las casas más exclusivas de los famosos, artífice de La Finca de Madrid, ha decidido hacer valer sus derechos, aunque eso suponga poner contra las cuerdas a su marido. Raúl Prieto continúa al frente de uno de los caballos ganadores de Mediaset, ‘Supervivientes’, pero su trabajo podría estar en peligro después de que Joaquín Torres haya decidido emprender acciones legales contra la cadena. Y todo por considerar ilícita la reproducción de una llamada de teléfono en el programa ‘Socialité’, por aquel entonces aún presentado por María Patiño. Fue el pasado mes de octubre cuando, en esa conversación telefónica, el arquitecto hablaba sobre la reforma en casa de Tamara Falcó, de la que él se hizo cargo. Sus palabras generaron un gran revuelo y un cruce de acusaciones entre él y su clienta, lo que supuso un tsunami informativo y ríos de tintas al son de la controversia.

Esto provocó una gran inquietud en Joaquín Torres, que vio su respetado trabajo peligrar al ponerse en entredicho su confidencialidad y el respeto a la intimidad de su exclusiva clientela. Y es que denuncia que el programa no se limitó a emitir una conversación de teléfono sin su consentimiento. También les acusa de haber manipulado supuestamente esta llamada, para extraer frases fuera de contexto, tergiversando sus palabras y provocando con ello el enfado de Tamara Falcó. Así, ha querido pedir auxilio a la justicia al ver sus derechos aparentemente vulnerados, por lo que presentó una demanda el pasado mes de abril. Y, con ello, también se estaría enfrentando directamente a su propio marido.

Joaquín Torres y Raúl Prieto GTRES

Al menos eso es lo que mantienen desde ‘Esdiario’, donde aseguran que Raúl Prieto no vería con buenos ojos la decisión de su marido de emprender acciones legales contra la cadena que asegura su sustento. Desde la cancelación de ‘Sálvame’, su papel en la cadena ha estado pendiendo de un hilo, pero ‘Supervivientes’ le dio la alegría y el respaldo que necesitaba. Así, según el citado medio, trató de impedir que Joaquín Torres denunciase a sus jefes y no ahondar en el problema. No le escuchó y esto ha supuesto presuntamente un nuevo foco de problemas entre el matrimonio, que ya lleva arrastrando dificultades desde hace unos meses atrás. El arquitecto no lo niega. Y es que en marzo no dudó en aprovechar su colación en los programas de Antena 3 para reconocer que lo suyo con Raúl Prieto estaba atravesando por momentos delicados: “Él ya no puede darme más, me lo ha dado todo, pero no estoy bien y tengo que sanar. Raúl es el amor de mi vida, pero cuando las cosas no funcionan de manera adecuada (…) Lo estamos pasando mal como pareja”.