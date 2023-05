Kiosco: Tamara Falcó, Jorge Javier Vázquez y Carmen Borrego, protagonistas de las revistas del corazón

Tamara Falcó habla de los preparativos de su boda, en plena cuenta atrás, en los jardines de la casa de su madre, Isabel Preysler. "Aunque al principio me sorprendió lo activo que era Íñigo, ahora lo agradezco muchísimo, porque sin él no estaríamos llegando a todo", asegura la marquesa de Griñón, que afronta un nuevo reto tras quedarse sin vestido de novia con la ruptura contractual con Sophie et voilà.

Faltan menos de dos meses para la que se considera la boda del año y la novia, Tamara Falcó, no muestra, de momento, ni el mínimo atisbo de nerviosismo. La marquesa de Griñón exhibe una gran sonrisa e irradia ilusión. Por su próximo enlace y por el lanzamiento de su nueva colección de moda.

Victoria de Marichalar, Alessandra de Osma y Cleopatra Zu Oettingen-Spielberg, las princesas de la moda se reúnen en la Fiesta de la Primavera de "¡Hola!". Las mujeres más estilosas se unieron en una fiesta en la que la alegría de vivir fue la única consigna. Como escenario, el nuevo place to be, el Giselle Dinner Club de Madrid, transformado en un frondoso jardín para acoger esta cita ineludible, la más esperada de la temporada, en la que, como en la obra de Boticelli, no faltaron musas, diosas y princesas de la moda y la belleza.

Cayetano Rivera y María Cerqueira, un amor que se consolida en su paraíso portugués.El diestro y la presentadora lusa, fotografiados de nuevo juntos en una romántica escapada a las impresionantes playas de la zona de Comporta.

En "Semana", Carmen Borrego toca fondo. Los amigos de la colaboradora de televisión están muy preocupados por ella: "Está atravesando uno de los peores momentos de su vida", aseguran.

Su situación es muy complicada, pues en poco tiempo tiene que hacer frente a diferentes reveses que la vida le ha dado. Sin embargo, intenta sacar fuerza de donde apenas no le queda para seguir adelante con sus planes de trabajo y poner buena cara en la pequeña pantalla.

Soraya Arnelas anuncia su boda: "Me caso el 15 de julio en Cáceres". La cantante y su pareja se comprometieron en 2019, pero aplazaron la boda hasta ahora debido a la pandemia y al nacimiento de su segunda hija. La pareja sella con esta boda sus once años de relación y dos hijos en común.

Además, Bertín Osborne consolida su relación con Gaby. "No cierro las puertas al amor", dice el presentador quien sigue dando pasos agigantados en su relación con la modelo. "Semana" ha captado a la pareja disfrutando de un plan solo para dos en Sevilla.

En "Lecturas", ¡exclusiva!: Jorge Javier se sincera tras el final de "Sálvame". El presentador desvela todo lo que no se ha contado tras la cancelación del programa. "A ‘Sálvame’ le he dado mi vida entera", asegura.

Así es la casa que María Patiño alquila por 500 euros la noche.

Tras el anuncio del final de "Sálvame", la periodista ha decidido alquilar, a unos 500 euros por día, la planta baja de la casa que hace un año compró en Fuerteventura.

[[LINK:EXTERNO||||||Álex González olvida a María Pedraza]] y comparte besos con una explosiva morena.Tras su confirmada ruptura con la actriz, parece que el actor vuelve a estar ilusionado. "Diez Minutos" te muestra en exclusiva las imágenes de Álex con una atractiva joven por las calles de Madrid. Además, Lara Álvarez en bikini y una entrevista con Bertín Osborne.