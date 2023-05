Jorge Javier Vázquez estalla contra Tamara Falcó: "Siempre me lo he callado, pero lo voy a decir ya"

'Sophie et Voilà', la firma elegida por Tamara Falcó para confeccionar su vestido de novia, ha decidido terminar su relación laboral con la marquesa de Griñón y hoy ha lanzado un comunicado anunciando que no iban a continuar con el diseño de su look nupcial por "las exigencias” de la hija de Isabel Preysler. "Sentimos un profundo respeto por la creación artística de otros compañeros y nuestra ética empresarial nos impide traspasar ciertos límites que pondrían en peligro la autoría original del diseño", comenzaba así el mensaje. "Por eso, y por el respeto que nos merece la originalidad de los trabajos de otras marcas de alta costura, no podemos cumplir con determinadas exigencias de la señora Falcó, que desde el inicio de la relación hemos desaconsejado y negado a realizar por acercarse demasiado a diseños ajenos a nuestra firma", zanjaba la firma bilbaína.

Después de este terremoto mediático, Tamara Falcó ha dado un paso al frente y ha roto su silencio en su revista de cabecera. La socialité ha afirmado que se ha enterado de esta noticia por la prensa y ha defendido que ella, en ningún momento, ha intentado plagiar ningún diseño. "Una cosa es la copia y otra el trabajo con inspiraciones, que es un proceso creativo común en todos los diseñadores que a mí misma me enseñaron incluso en la escuela de Marangoni, donde estudié. Aprendes que un proceso creativo bebe de muchas fuentes de inspiración y lo que yo les trasladé fueron mis inspiraciones sin intención de que copiaran un diseño", señalaba la hija de Isabel Preysler a la revista 'Hola'. Tras esto, Juan Avellaneda ha salido en defensa de su íntima amiga. El modisto ha estado presente en todo el proceso creativo de su vestido de novia y ha asegurado que la noticia le ha dejado en shock, declarando que la hija de Isabel Preysler nunca ha intentado plagiar ningún diseño.

Algunos diseños del vestido de novia de Tamara Falcó de la firma Sophie et Voilà Instagram

La noticia ha acaparado todas las tertulias de la prensa del corazón y 'Sálvame' ha sido uno de los programas más críticos con Tamara Falcó. Jorge Javier Vázquez no ha dudado en posicionarse con 'Sophie et Voilà' tras lo sucedido y ha asegurado que "la maquinaria de la hija de Preysler ya está trabajando para tirar por tierra a la firma". "No tardarán en salir todos los amigos a dar la cara por ella, en detrimento de las diseñadoras", ha dicho con firmeza. Después de que algunos colaboradores, como Pilar Vidal o Kiko Matamoros, defendieran a la marquesa de Griñón en este asunto, el de Badalona no ha callarse y ha cargado contra la socialité, intentando desenmascararla: "Lo voy a decir, porque siempre me lo he callado y ya no puedo más". "Te lo voy a decir ya, para qué esperar al 23 de junio: hay una Tamara delante de las cámaras y otra detrás. Cuando no hay cámaras es antipatiquísima. Punto y pelota. Tengo pruebas", ha terminado diciendo, declarando la guerra a Tamara Falcó.

Antes de terminar el programa, el presentador, tras escuchar la reacción de Íñigo Onieva a la noticia y su primera declaración sobre el asunto, ha vuelto a cargar contra la hija de Isabel Preysler y le ha tendido la mano públicamente a la firma, mostrándole su incondicional apoyo en esta trifulca que, según parece, acaba de empezar.