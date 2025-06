Lamine Yamal evita la trampa de Claudia Bavel

A Claudia Bavel, la creadora de contenido para adultos, le van demasiado los futbolistas. Si hace meses la vimos acompañando a Iker Casillas en un acto público, ahora se desvela que intentó quedar con Lamine Yamal. Pero el jugador del Fútbol Club Barcelona no sucumbió a sus encantos y evitó lo que parecía una trampa de Claudia para volver al primer plano de la actualidad.

Lamine ha dejado muy claro que la mujer se puso en contacto con él, pero que se negó rotundamente a verla. En una conversación con el programa "TardeAR", también desmintió que Claudia hubiera tenido un encuentro con él en su casa. “Vivo con mi madre y ella no me deja llevar mujeres a casa”.

Bavel, no obstante, cuenta una versión distinta a la del futbolista. Asegura que fue Lamine quien “se puso en contacto conmigo para quedar, y yo le dije que no porque es menor”. Y añade que a Yamal no le importaba ser menor de edad para citarse con ella.

Una tercera versión indica que la creadora de contenido tenía la intención de tenderle una trampa al deportista: quedar con él y avisar a un fotógrafo para que los pillara juntos y así sacar rendimiento económico del reportaje.

El extremo del Barcelona se encuentra estos días en Brasil, disfrutando de unas merecidas vacaciones al lado de su amigo Neymar. Conociendo a este último, la juerga y el desenfreno serán continuos.