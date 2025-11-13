De Laura Ponte a María Dolores de Cospedal: cumbre vip en la inauguración del Rastrillo Nuevo Futuro

El Rastrillo de Nuevo Futuro ha abierto sus puertas este jueves 13 de noviembre en la luminosa Galería de Cristal del Palacio de Cibeles. Este año, la infanta Elena ha sido la encargada de inaugurar la 54º edición del evento solidario, tomando el relevo a la Reina Sofía, que se encuentra cumpliendo con sus compromisos institucionales en Nueva York. Junto a la hermana de Don Felipe VI, el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida; Josefina Sánchez Errázuriz, presidenta de la entidad; María José Ferrari Sánchez, vicepresidenta; y Simoneta Gómez-Acebo, vocal de la Asociación.

Inauguración del Rastrillo de Nuevo Futuro 2025 José Oliva Europa Press

El Rastrillo de Nuevo Futuro es una de las citas solidarias más esperadas del año en la capital y da el pistoletazo de salida a la temporada navideña. En total, se han instalado más de 30 puestos en la Galería de Cristal de Cibeles dedicados a la artesanía, la decoración, moda, antigüedades, libros y gastronomía. Como cada año, los los fondos recaudados irán destinados a los hogares de protección y emancipación que Nuevo Futuro mantiene en Madrid.

Ágatha Ruiz de la Prada, fiel al rastrillo

Otro año más, Ágatha Ruiz de la Prada, acompañada por su hijo Tristán, ha contribuido al evento benéfico y ha instalado un stand en el Rastrillo con ropa y complementos de su firma. Este jueves 13 de noviembre, María Ángeles Grajal ha firmado ejemplares de su libro, "Jaime Ostos, sin filtros".

A lo largo de esta primera jornada, numerosos rostros conocidos se han dejado ver por el Rastrillo de Nuevo Futuro, uno de los eventos favoritos de la jet set. Una de las celebrities que más miradas ha acaparado ha sido la modelo Laura Ponte, excuñada de Simoneta Gómez-Acebo, que no ha querido perderse esta cita solidaria acompañada por su hija Laura Gómez-Acebo. Ambas han mostrado su apoyo a esta causa benéfica a la que la familia ha estado siempre muy unida. La infanta Pilar, hermana de Don Juan Carlos, trabajó durante más de 50 años con Nuevo Futuro y estuvo vinculada al Rastrillo "hasta el último minuto", según desveló Pina Sánchez en una reciente entrevista a "Vanity Fair".

Ana de Orleans, abuela de Victoria López-Quesada, ahijada del Rey Felipe, tampoco se ha perdido la inauguración del Rastrillo en Cibeles. Junto a ella, la princesa Beatriz de Orleans, la que fue cara de la casa Christian Dior en España durante más de 30 años.

María Dolores de Cospedal también ha apoyado esta iniciativa benéfica, mostrando su compromiso con los niños menores y jóvenes en situación de vulnerabilidad. La expolítica ha paseado por los stands y ha disfrutado de una jornada de compras solidarias.