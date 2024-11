Leire Martínez rompe a llorar al revelar por qué acudió a los Servicios Sociales: "No podía más"

Leire Martínez protagoniza su propio documental en Mtmad donde ha desvelado datos totalmente desconocidos de su vida. A través de una entrevista con la terapeuta Andrea Vicente en "Me quedo conmigo", la excomponente de "La Oreja de Van Gogh"ha revelado cómo fue su infancia marcada por el trauma de la separación de sus padres: "No recuerdo que se me explicara, no entendía los motivos del divorcio", explica la artista que además habla de sentimientos de soledad: "Me he cuidado sola. Ha habido momentos en los que no se han sentido apoyados y me lo han echado en cara, para mí ha sido muy duro", argumenta.

La situación se volvió tan insostenible que con "17 o 18 años", se marchó de casa de casa de su padre: "La gente de mi alrededor me decía que no podía seguir en esa situación. Empecé a perder mucho peso, a entrar en depresión, y la gente de mi alrededor lo veía".

Leire Martinez, durante una escapada de relax este verano foto La Razón

La cantante ha confesado que tuvo que buscar ayuda en los Servicios Sociales. "Yo era quien todavía no ponía nombre a eso que me estaba pasando, y una de las cosas que hice no fue ir al psicólogo, sino ir a Servicios Sociales para ver si me podían ayudar de alguna manera. La asistenta me dijo que no tenía signos suficientes de pasarlo mal", explica.

"Me cuesta poner límites y eso tiene mucho que ver con dejar que invadan mi ser, lo que yo soy. He permitido que no se me tratara tan bien como se me tenía que tratar... Entonces yo pensé 'y ahora quién me va a ayudar'", recalcaba Martínez en Mtmad. La música fue entonces, como en otros momentos, su gran refugio.