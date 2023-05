Loquillo habla de su grave enfermedad y del cáncer de su mujer: "Que dure lo que dure"

No corren buenos tiempos Para José María Sanz Beltrán, conocido artísticamente como 'Loquillo'. La leyenda del rock español ha confesado recientemente que padece un grave problema de salud que incluso le impide hacer planes a medio plazo y que ha condicionado su vida a todos los niveles.

Ha sido durante su paso por Cadena Ser, donde ha presentado su nuevo trabajo, cuando realizó la siguiente confesión haciendo saltar todas las alarmas: "Esta canción se grabó en un momento en el que se me diagnosticó una enfermedad grave en el cuello. "Me dieron la opción de operarme y yo dije que no. Le dije a mi compositor, esto dura lo que dure", ha expresado.

Cabe destacar que la letra de esta canción incluye una frase que dice "dejadme morir, dejadme vivir, dejadme brindar, dadme de beber", algo que para el artista "avanza lo que viene y está puesta ahí porque dice muchas cosas".

Loquillo ya confesó hace casi dos años que había sido diagnosticado de "bocio multinodular de tiroides", algo de lo que se percató un día porque "no le cerraba la camisa": "Espero que todo vaya por la buena senda y esto se resuelva", desliza.

Pese a las dificultades que se le presentan en el camino, el artista intenta mostrar su lado mas positivo: "De momento de lo del cuello estoy bien, pero no hago planes por adelantado desde hace unos años. Disfruto de la vida, intento hacer feliz a los demás y sobre todo amo la música porque es lo que me hace vivir y estar vivo. Uno tiene que vivir esto con mucha dignidad".

Loquillo en su última entrevista Cadena Ser

Y su ejemplo de dignidad, no es otro que su mujer, Susana Koska: "Yo tengo un ejemplo en casa, que es una persona que lleva doce años luchando contra el cáncer. Yo nunca me he escondido porque si tengo que buscar un ejemplo de actitud, valentía, de enfrentarte a los elementos lo tengo en mi casa y eso da mucho coraje".

Aunque a muchos les pueda sorprender, lo cierto es que este mismo jueves Loquillo dará por comenzada su nueva gira de verano, con la que recorrerá gran parte de la geografía española: "Me gusta llevar mis canciones por todo el país. Me gusta tocar por todas partes. Es un problema, pero yo haciendo esto evito problemas a los demás".