Lucas González recibe malas noticias: no puede operarse para reconstruirse la nariz

Lucas González, integrante del mítico dúo ‘Andy y Lucas’ no está en su mejor momento. Por supuesto, la pérdida de su hermano ha sido un varapalo del que le está costando recuperarse. Los mismo de las secuelas físicas de una operación de estética que no salió según lo previsto. Entró en quirófano para salir con las facciones más estilizadas, pero su impaciencia por ver el resultado y por no aguantar el tedioso postoperatorio le hizo tomar una imprudente decisión que echó por tierra los esfuerzos del cirujano. El resultado es una nariz que ha provocado mucha chanza en redes sociales y un gran revuelo en general.

El cantante ya explicó lo que le sucedió tratando de apaciguar las aguas. Quería llamar a la cordura y dejar de ser diana de los chistes, además de informar de su deseo de regresar a la camilla de intervenciones para operarse de nuevo la nariz. Esta vez quería hacer bien las cosas, pero su paso por quirófano se ha truncado. Después de someterse a una nueva revisión médica de su operación de reconstrucción, los especialistas han determinado que es necesario esperar aún más y posponer la operación que tenían ya agendada para las próximas semanas.

Antes y después del cambio de imagen de Lucas González LA RAZÓN

Lucas se queda sin la reconstrucción de su nariz

Tal y como anuncian desde la revista ‘Hola’, Lucas no podrá entrar en quirófano como quería y como tenía intención de hacer este mismo mes de abril. Así se lo han notificado sus doctores, que posponen la intervención para pasado el verano, ya en el mes de octubre. Las prisas son malas compañeras de viaje y más en estas circunstancias y los profesionales que se encargarán de su nariz han determinado que es necesario esperar a que sane del todo de su anterior rinoplastia, antes de tocar de nuevo la zona.

Pese al cambio de planes de Lucas, lo que sí han dejado claro es que no piensa cancelar ni una sola cita con su público. Está inmerso en la gira ‘Nuestros últimos acordes’ y su mánager, además de pareja, María José, deja claro que esta preocupación estética no afectará a la parte profesional. Así lo asegura en conversación con la revista ‘Hola’, después de un plan familiar que les llevó con sus hijos al Bernabéu.

El cantante Lucas González (de Andy y Lucas) Gtres

Ver en acción al Real Madrid seguramente quitó algunas penas a Lucas González. No solo las preocupaciones por no poder atajar cuando antes su problema médico estético, sino también por estar inmerso en el duelo por la muerte de su hermano, de manera inesperada. Sobre todo esto habla su mujer: “Hay que seguir adelante. Los niños son la mejor medicina, dan mucha guerra, pero también quitan muchas penas. Él es muy familiar, en realidad los dos lo somos, y estos son los planes que más nos gusta hacer (…) No podíamos imaginar la pérdida de Pedro. Él era especial, todos lo sabéis, pero nos imaginábamos a Pedro haciéndose muy mayor, no esperábamos este final. Ha sido muy duro”.