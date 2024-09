Lucía Rivera, más sincera que nunca: "La maternidad es algo que me gustaría experimentar, pero no sé si voy a poder"

Recién llegada de Portugal, una radiante Lucía Rivera atendió este miércoles por la noche la celebración del 30º aniversario de Nars, una de las firmas de maquillaje más conocidas a nivel mundial. En el país vecino posó por primera vez en un photocall con su padre, Cayetano Rivera, la pareja de este, Maria Cerqueira, y su hija, Kika Cerqueira. Una imagen de lo más familiar que hasta ahora habían evitado compartir, aunque en la intimidad es otro cantar. “Fue superbién, como siempre cuando estamos en familia. Bailamos, nos reímos… Estoy agotada. ¿La primera foto juntos? En mi móvil hay muchas, pero públicamente puede ser”, dice la modelo ante LA RAZÓN.

El motivo que les llevó a reunirse ante las cámaras fue el estreno del documental de Maria Cerqueiera en Amazon Prime Video de Portugal, un proyecto sobre el que Lucía Rivera no desvela si aparece su padre, aunque sí recalca que “es superemotivo, os va a encantar. Lo que pasa es que hay que entender portugués, y yo no entendía nada”.

El estreno se produjo justo un día después de que María Cerqueira pasara por uno de los mayores sustos de su vida. La presentadora lusa quedó atrapada en los incendios que asolan el norte de Portugal, y aunque salió ilesa, todavía tiene el mal sabor de boca: “Ahora está de celebración. Fue una… iba a decir un taco. Qué horror que le pase un día antes de la premiere, pero está bien, está contenta y encantada. Fue un susto pero ya está, al día siguiente tuvo recompensa”.

Lucía Rivera, Maria Cerqueira, Kika Cerqueira y Cayetano Rivera Gtres

Otra que está contenta es la propia Lucía. Discreta como ella sola, estos últimos meses ha roto su habitual hermetismo para presentar a Fernando, su nueva pareja, a través de sus redes sociales. Un joven financiero al que la prensa ha bautizado con el sobrenombre de “misterioso” por lo poco que se sabe de él: “Pobrecito mío, el misterioso… Yo os cuento lo que veis en redes, y ya es bastante porque sabéis que yo soy más discreta, pero bueno me ha dado por ahí. Siempre he tenido mucho miedo al qué dirán, a los medios, y lo estoy tratando con mi psicóloga, así que he pensado que esta vez mando yo”.

Lo que destaca de esta nueva pareja es que está totalmente fuera de su esfera. Tiene un trabajo normal y es completamente ajeno a la vida pública que ella ha tenido prácticamente desde que nació: “Siempre me han gustado los chicos muy normales, aunque después me haya ido mal por las circunstancias. Necesito que tengan una profesión fuera de lo mío, que no entienda nada de lo mío, para poder estar tranquila. Nacho (su ex) tenía un trabajo más público y mis otros ex también”.

Rivera parece encantada con su nueva pareja, una tranquilidad que llega tras varios fracasos amorosos. Tal y como ella misma reveló en su libro, “Nada es lo que parece”, algunas de sus relaciones anteriores estuvieron marcadas por la toxicidad y los malos tratos, episodios muy duros que no quiere volver a repetir: “Cuando veo algo mínimo que no me gusta, me voy. No puedo con los celos ni con la mala educación. Si veo que hablas a la gente con mala educación, mal vamos, aunque a mí me hables bien. No soporto a la gente que trata mal a un camarero, por ejemplo, o incluso a los paparazzi”.

Fernando Wagner y Lucía Rivera Instagram

Tan consolidada está su relación que Rivera reconoce que tanto su madre como su padre ya conocen al “misterioso” Fernando. De hecho, comparte una divertida anécdota: “Estuve en El Algarve con mi padre y con Fernando. Fue la presentación oficial y nos pillasteis, ¡pero me confundisteis con Kika! Yo pensaba que erais más rápidos, pero no… Era yo de espaldas”.

Eso sí, de momento prefiere ir poco a poco y no se plantea, de momento, mudarse bajo el mismo techo que su pareja: “Siempre he tenido relaciones a distancia. Es lo mejor. Estamos en una edad en la que hay que trabajar mucho, ganar mucho para jubilarse bien, que mi carrera no dura mucho, y ya después veremos”.

Planes de maternidad

Sobre la maternidad, Lucía Rivera contempla ese escenario como muy lejano, y aunque no lo descarta en el futuro, es consciente de los hándicaps que tendría que sortear: “Ya veré si sale. No tengo prisa. La maternidad es algo que me gustaría experimentar, pero ni sé si voy a poder, porque ese es otro tema del que no se habla: no es tan fácil quedarse embarazada, hay mujeres que lo intentan durante años y nada. Además, tengo un trabajo que no me permite tener bombo”.

De momento, prefiere centrarse en su trabajo y en su familia, a la que le gustaría ver más a menudo si su apretada agenda de trabajo se lo permitiera: “Trabajamos mucho y es muy difícil vernos. Me cuesta ver a María, me cuesta ver a mi padre, a mis hermanos, a mi madre… Cuando tengo tiempo lo dedico a ver a los que más me urge”.

Una familia que dentro de poco se verá ampliada. Su tío Francisco Rivera y Lourdes Montes le van a regalar un nuevo primo o prima, pero Lucía Rivera no tenía ni idea. De hecho, creía que se trataba de habladurías sin confirmar: “Ah, creía que era un rumor. Me alegro mucho por él, pero la verdad es que no me había enterado, me acabo de enterar por vosotros. ¡Es que no leo prensa ni redes!”.

De la misma forma asegura que no tenía ni idea de que su madre, Blanca Romero, va a participar en “Next Level Chef”, el nuevo concurso de cocina de Telecinco. “Yo me enteré como vosotros, porque mi madre no podía contar nada por el contrato de confidencialidad. Cuando me enteré no me lo podía creer. Yo creo que lo va a hacer genial. A mí la tele me asusta, pero a ella se le da muy bien todo lo que hace… Actúa bien, canta bien, cose bien, cocina bien…”, dice orgullosa.

Sobre la posibilidad de que Blanca Romero se eche pareja, su hija se muestra encantada de que sea feliz, aunque avisa de que su hermano pequeño puede poner alguna pega: “Tiene un niño un poco protector, y no sé si lo va a tener fácil. Además, a su edad es más difícil escoger, porque los hombres están con la ‘pitopausia’ y es mucho peor que la menopausia. Es horrorosa, se empiezan a comprar coches… Hacen cosas extrañísimas”.