Primeras palabras de Luis del Olmo tras su peligrosa caída en la ducha: “La verdad es que puedo contarlo”

Susto mayúsculo el que llegó este fin de semana cuando se conoció que Luis del Olmo había sufrido un accidente doméstico a los 86 años. Tuvo que acudir de urgencias al hospital tras una aparatosa caída en la bañera de su domicilio, por lo que no pudo estar presente como se le esperaba en los Premios Antena de Oro. Este sábado, el conductor de la ceremonia excusaba al locutor: “Falta Luis del Olmo, uno de los grandes de la radio. Esta mañana, a las 7:15, sonaba mi teléfono y era Merche, la esposa, indicándome que se había caído en la bañera y se había roto el tobillo o el pie, no lo tenía muy claro, y que salía corriendo al hospital”, detallaba Juan Ignacio Ocaña.

Luis del Olmo Mas vale tarde

Desde ese momento, la preocupación entre los seguidores del locutor en las ondas fue creciendo, pues no se ofrecían mayores detalles sobre el estado del protagonista. Hasta ahora. Ha sido él mismo quien ha realizado una aparición sorpresa en el programa "Más vale tarde" de La Sexta para dar un improvisado parte de su estado de salud tras el traspié en la ducha. “Vengo precisamente del médico y me ha dicho que qué suerte he tenido. Ayer estuve toda la mañana en la clínica mirando y remirando y al final me dicen estás hecho un toro. ¿Cómo es que los de Ponferrada sois así?”, anunciaba de muy buen humor el afamado periodista entre bromas, dando muestra de que se encuentra mejor de lo que en un principio se creía.

Aun así, el susto está ahí. Una caída en la ducha no deja de ser muy peligroso, algo de lo que es consciente el propio Luis del Olmo. “La verdad es que puedo contarlo”. Ahora le toca ir con mayor cuidado, pero también esta anécdota le ha ayudado a valorar la suerte que tiene, ya sea por ser de Ponferrada o por otra cuestión. Primero por no tener que haber lamentado males mayores y haber salido de los exámenes médicos con buena nota. También por tener a su lado incondicionalmente a su mujer, Mercedes García, que le acompaña desde hace más de 50 años y le ha dado tres hijos, además de haber sido la encargada de hacer la llamada que excusaba su ausencia en los Premios Antena de Oro del pasado sábado.

Luis del Olmo tenía señalado este 25 de noviembre en el calendario con especial cariño, pues sería premiado con citado galardón con condición extraordinaria. Se le rendía homenaje por ser uno de los grandes de las ondas, un pionero en la Radio y Televisión Española, tras toda una vida al servicio de la información y de su público. Son muchos los reconocimientos que ha atesorado a lo largo de su carrera, pero quizá el premio más importante que valora ahora tras el traspié doméstico es la vida, la cual está dispuesto a seguir disfrutando, aunque con mejor pie.