Mabel Lozano, tras ganar el Goya por su corto sobre la explotación sexual: "Por miedo a las amenazas, la protagonista y su madre están escondidas"

Tras lograr el Goya al Mejor Corto Documental por “Ava”, un extraordinario trabajo sobre la explotación sexual dé mujeres con discapacidad, la cineasta Mabel Lozano clama contra la prostitución recordando una frase del escritor Víctor Hugo: “Se dice que la esclavitud ha desaparecido de la civilización europea, pero no es cierto. Todavía existe, pero solamente se aplica a las mujeres y se llama prostitución”.

- ¿Se esperaba el premio?

- Sinceramente, no. Por eso me siento tan feliz, ahora mismo me pillas celebrándolo con mi familia. Al escuchar que era la ganadora di un grito tremendo en la sala. Me pareció increíble… y llevo dos días siendo trending topic en Twitter.

- Y supone un gran impulso en la lucha contra la explotación sexual.

- Desde luego. Todo el mundo se pregunta por qué se permite, si existe, si la legislación tiene que afrontar el problema más directamente… la trata sexual está en la prostitución, en los clubes de alterne, en los pisos, las rotondas, la calle, en definitiva, en la prostitución.

- ¿Le han felicitado las mujeres que aparecen en el corto?

- Claro, las mujeres y las fuerzas de seguridad, que son los grandes protagonistas del documental junto a Ava. Con todos tengo una relación estrechísima, y me han mandado miles de mensajes desde asociaciones y particulares. Estoy muy feliz. Por encima de ser una cineasta soy una activista, y le repito que la esclavitud sigue existiendo, tiene rostro de mujer y se encuentra en la prostitución.

- Ava está desaparecida.

- Desgraciadamente, por miedo a las amenazas está escondida con su madre en un lugar seguro, es lamentable que sean las víctimas las que se tengan que ocultar. Se les roba su vida y su libertad.