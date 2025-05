Macarena Gómez: "Tengo más de cien muñecas Barbie de colección"

Su personaje de Lola en "La que se avecina" es uno de los más carismáticos de la serie. Alocada, divertida, algo histérica, ya está grabando la nueva temporada, y compagina su trabajo de actriz con su plácida vida en su granja catalana en la que tiene un buen número de animales. Allí es feliz y confiesa que "hago una vida muy tranquila, estoy muy integrada entre los vecinos, allí soy una más".

En su granja zoo se pueden contemplar desde caballos a cerdos, gallinas, perros y hasta un dromedario rescatado de un circo.

Es usted lo menos parecido a la caótica Lola.

Yo soy mucho más tranquila y, sobre todo, más ordenada.

Ha dicho que su hijo le pide que interprete en casa su personaje.

Es cierto, pero es que soy incapaz de convertirme en Lola fuera del plató, necesito sentirme arropada por mis compañeros. En la nueva temporada, mi personaje vive muchas situaciones comprometidas… que no me dejan desvelar. La serie es para mí una salvación, me permite una estabilidad económica y emocional.

¿No le preocupa que se le encasille siempre en el personaje?

No, y ojalá que estemos muchos años más en la serie. El ambiente es muy sano y formamos una gran familia. Nos reímos muchísimo.

También aparece en la serie "Treinta monedas", de HBO. Un cambio radical de personalidad. Sabemos que se siente a gusto con personajes que incursionan en el mundo de lo paranormal y del terror.

Sí, me gusta ese tipo de temáticas. Dar miedo tiene su morbo. Y me encantaría intervenir en alguna película del estilo de "Misión imposible" o "Tom Rider". Incluso me atrevería a hacer las escenas de acción…

Es curioso que alguien que se reconoce fan del cine de terror se dedique a coleccionar muñecas Barbie.

Pues tengo más de cien de colección, llevo muchos años comprándolas. Y hace poco me regalaron una muy especial que llevaba buscando desde hace mucho tiempo, la de la reina Isabel II. Muchas, sobre todo las de mi niñez, las guardo en la casa de mis padres…