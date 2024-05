Madonna y Josh Popper rompen su relación por un problema de agendas

La pareja formada por la estrella Madonna y el boxeador Josh Popper ha decidido separar sus caminos tras un año de relación. Popper fue el entrenador de David, hijo de la cantante. Durante el tiempo que han estado juntos el boxeador ha sido un apoyo fundamental para Madonna, quien ha tenido este último año un estado de salud muy delicado.

El motivo de esta ruptura no ha sido confirmado por fuentes oficiales, pero según indican amigos cercanos a la pareja para "The Sun", la razón no habría sido otra que un distanciamiento prolongado en el tiempo: "Apenas ha visto a Josh durante meses porque su agenda es muy ajetreada", relata la fuente al citado medio. "Las cosas simplemente se esfumaron. Realmente no hay nada malo, todavía se quieren. Por el momento su relación no parece viable y han enfriado las cosas, pero siguen siendo amigos", desvelan sobre la naturaleza de esta ruptura que nadie se esperaba.

