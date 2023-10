El Maestro Joao tiene claro que Cayetano de Irujo no se reconciliará con sus hermanos

Lo ha vuelto a hacer. El Maestro Joao ha prestado una vez más sus poderes de predicción para tratar de responder a las dudas que tienen muchos españoles. Actualmente la esfera pública vive un momento de tensión: entre Bertín y Gabriela y su futuro hijo, las partes que parecen irreconciliables de Cayetano y Eugenia Martínez de Irujo y finalmente las críticas a las que Ana María Aldón se enfrenta y por lo que se estaría planteando dejar definitivamente el mundo televisivo.

Este sábado, el Maestro Joao ha tratado de arrojar luz a estos temas. En ‘Lago Comedy Club’, a la espera del nuevo espectáculo de Miguel Lago, el vidente ha dedicado unos momentos a la prensa para responder algunas preguntas. En su testimonio ha dejado claro que el hijo que espera Bertín Osborne y Gabriela Guillén “es un niño” y tras sus palabras ha remarcado que lo tiene “clarísimo” y será “muy mono, pero un niño”. Por su parte, aún no queda claro cómo será la relación de los padres del futuro niño.

Ha hablado también sobre la resolución de la sentencia del Rey Don Juan Carlos y ha remarcado que “la Corinna no me gusta. Es una lagarta, Corinna... que eres una lagarta, no me gusta lo que has hecho". Palabras que llegan después de que se supiera el pasado viernes que el Tribunal Superior de Londres había rechazado juzgar la demanda por acoso presentada contra Don Juan Carlos I.

La última de las preguntas que han hecho al maestro, y que tiene las opiniones de todo el país español muy divididas es la situación por la que están pasando los descendientes de la Duquesa de Alba. Después de un tenso encuentro entre Cayetano y Eugenia Martínez de Irujo en el que, los que fueron como uña y carne, mostraron las chispas de su partes irreconciliables al asistir los dos al bautizo de su nieta sobrina en Sevilla.

Cayetano y Eugenia Martínez de Irujo La Razón Gtres

“Yo creo que se aprovecha de que los demás hermanos no abrimos el pico. Es el problema. Es el problema” fue la respuesta pública que Eugenia Martínez de Irujo le hizo a su hermano Cayetano.

Y es que, estas palabras de reproche por las últimas declaraciones que había hecho su hermano fueron confirmadas por el Maestro Joao. En este sentido remarcó que no veía posible una reconciliación: "no se resuelve" y daba su opinión sobre el tema "yo estoy con Eugenia siempre, Cayetano muy bien, muy majo, pero Eugenia para adelante. Eso está roto para los restos, no se unen".