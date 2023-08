El gran enfado de Albert Rivera por las preguntas sobre su nueva amiga, Aysha Daraaui

Hace tan solo dos días atrás Albert Rivera rompía su silencio mediático y publicaba unas fotografías junto al artista Aldo Comas, marido de la actriz Macarena Gómez, en Ibiza. Sin embargo, el político ahora está muy cabreado y no por estas imágenes, sino por otras. Esas en las que aparece en muy buena compañía y que han dado pie a los rumores de que habría rehecho su vida tras su recién conocida ruptura con Malú. Y es que ya son varias las ocasiones en las que el exlíder de Ciudadanos se ha dejado ver junto a Aysha Daraaui, una actriz catalana de origen marroquí. El revuelo ha sido mayúsculo y quizá la reacción del protagonista no ha sido la más esperada para los reporteros que trataban de conseguir su primera declaración.

Albert Rivera con Aldo Comas Instagram

Pero lo curioso ahora es que las citas de Albert Rivera con esta amiga no solo se han emplazada en Barcelona, donde ambos residen. También ahora en territorio ibicenco, lo que deja constancia de que estas vacaciones para el ex de Malú no eran tanto para reconectar con uno mismo y encontrar la paz tras una ruptura, sino más bien dar nuevos pasos en comenzar una nueva relación. O al menos eso es lo que apuntan los rumores que desde este miércoles se han adueñado de decenas de titulares. Y todo por unas fotografías.

Las fotos en sí no demostrarían una relación, pero sí que evidencia que su vínculo es especial, pues han emplazado su disfrute estival juntos, acompañados de Macarena Gómez y Aldo Comas. En las imágenes se puede ver a Albert Rivera y Aysha Daraaui paseando por un aparcamiento de arena junto al artista y su hijo regresando de unas horas de relax en la playa. De ahí el rostro de cansancio que muestra el expolítico, pese a estar de lo más relajado en la privilegiada isla pitiusa.

Albert Rivera y Aysha Twitter

Albert Rivera no quería hacer demasiado ruido mediático, pero las fotos que compartió en sus redes sociales despertó interés. En una de ellas mostraba su jornada en alta mar a bordo de un barco. Estaba muy bien acompañado por sus amigos, Macarena, Aldo y también María Fajarnés, Consellera de Promoción Económica y Empresarial, Cooperación Municipal y Recursos Humanos en el Consell de Ibiza. Pero ni rastro de la actriz Aysha Daraaui, de quien tenemos constancia gráfica que se encuentra en la isla y disfrutando de los mismos planes que el exlíder de la formación naranja. Quizá fuese ella quien ejerciese de fotógrafa en esa ocasión.

Sea como fuere, a Albert Rivera le ha sentado muy mal que se hable sobre su posible relación con Aysha Daraaui. De ahí su airada reacción cuando regresaba de sus vacaciones y era preguntado sobre esta nueva ilusión que ha llegado a su vida o, al menos, sí a los medios. “De verdad, es que esto es una horterada. Aquí en medio de la gente molestando a los demás, de verdad… Pero, ¿qué pregunta es esa? Yo es que nunca hablo con la prensa del corazón, ni de mi vida. Nunca lo he hecho ni lo voy a hacer”, sentenciaba molesto por tener que responder a preguntas sobre si la actriz es o no su pareja, como así se ha publicado ya.

Albert Rivera y Aldo Comas Instagram

Pero esta estrategia no es nueva, pues ya la empleó Albert Rivera cuando su ruptura con Malú también pululaba a modo de rumor por los mentideros del cuore, hasta que al final no le quedó más remedio que reconocerlo el pasado mes de junio.