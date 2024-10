Mar Flores exige tener una “vida más low”: agobiada al escuchar que será abuela

Mar Floresha gozado de unos años de cierta tranquilidad, al ver cómo su popularidad se relajaba y tan solo sus constantes idas y venidas con Elías Sacal acaparaban titulares. Disfrutó mucho de sentirse ajena a la atención mediática y a poder saborear la vida sin la presencia de paparazzi, salvo contadas excepciones. Pero el deseo de su hijo, Carlo Costanzia, de saltar a la fama le colocó de nuevo en la picota informativa. El joven se quejó de las dificultades de su infancia y el papel relevante que jugaron sus padres en sus malas decisiones, que le hicieron acabar en adicciones y problemas con la justicia. Pero parece que ha sentado ya la cabeza, con la llegada de Alejandra Rubio a su vida. La hija de Terelu Campos le ha hecho pensar en el futuro, en labrarse un trabajo para asegurarse un porvenir, entre otras cosas, porque en los próximos meses se va a convertir en padre. Mucho trajín que tiene sus vidas locas, pero también la de la inminente abuela, que no está nada feliz con que los micrófonos se le acerquen para preguntarle por la vida de otros, olvidándose de que ella un día fue la auténtica protagonista.

Terelu interviene entre Carlo Costanzia y José Antonio León en "¡De Viernes!" Telecinco

Las preguntas sobre cómo afronta la llegada del que será su primer nieto son obligatorias. Quizá demasiado, pues la modelo se ha cansado ya de responderlas, mostrando su hartazgo ante el hecho de tener que hablar de las buenas nuevas de su hijo, mientras que las suyas, como el desfile cápsula que realizó en la Semana de la Moda de Madrid, quedó relegado a un segundo plano. Sin perder la educación y sin llegar a provocar un enfrentamiento, sí que ha dejado bien clara su opinión a la reportera de ‘Espejo Público’ que buscaba robarle una declaración. Lo consiguió, aunque no era lo que esperaba: “No me saquéis más, no me grabéis más”, pedía Mar Flores a la cámara, que cumplía sus deseos y enfocaba el suelo. Quizá no le gustaba ser grabada mientras salía del gimnasio tras una sesión de ejercicio, pero después dejó patente que tampoco le apetece demasiado tener que responder sobre la felicidad de su hijo, pues no le corresponde hacerse eco de sus alegrías.

“Yo trabajo y quiero una vida más ‘low’, lo que hagan otras personas no es mi problema”, sentenciaba Mar Flores con firmeza, reclamando su derecho a no responder ahora que ha decidido alejarse de los medios. En parte. Y es que ya ha concedido exclusivas hablando de su futura condición como abuela, también muchas entrevistas promocionando su trabajo en las que el cebo era su hijo y su nuera, así como participando en diversos programas de televisión para mostrar sus talentos. Eso le coloca en una situación privilegiada frente al público, aunque a veces no le apetezca ejercer de ello y se refugie en su deseo de tener una “vida más ‘low’”, más tranquila. Algo complicado si su familia está en la picota informativa y ella no termina de alejarse del todo del foco mediático, ante la llegada de su primer nieto el próximo mes de diciembre.

Mar Flores Instagram

“Yo soy feliz si mis hijos son felices. Carlo ya es un hombre adulto y no soy quién para cuestionar su vida. Yo veo a mi hijo más sereno. Si mis hijos están bien, yo estoy bien, lo único importante es eso. Que se casen o no se casen, o con quién estén, da igual”, respondía Mar Flores semanas atrás a las mismas preguntas. Pero la más difícil de responder es aquella que la sitúa a ella como abuela, un papel que le viene grande pues no sabe cómo atajarlo: “Me pone en un papel que no sé cómo voy a desarrollar. Cuando nazca el bebé, lo veremos”. Y es que no quiere hacerse ideas preconcebidas ni adelantar hechos. Se enteró de que sería abuela por mensaje de texto, algo atípico, por lo que no sabe cuál será su papel real en la crianza del que será su primer nieto, que tendrá también otra abuela novata y famosa: Terelu Campos. Mar Flores podría encontrar en ella una aliada, aunque parece que no hacen muy buenas migas.