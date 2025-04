Mar Flores, más habladora que nunca, se sincera sobre su nieto Carlo: "Me muero cada vez que lo veo"

Desde que llegó al mundo el pequeño Carlo el pasado mes de diciembre, Terelu Campos y Mar Flores se han volcado en su nieto. La modelo, mucho más reacia a hablar sobre el hijo de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia, se ha sincerado sobre el bebé este fin de semana, hablando como nunca del pequeño ante las cámaras.

Una abuela orgullosa

Durante la entrega de los premios Gentleman's Day by Luxury Spain en Barcelona, Mar Flores ha hablado de su nieto, reconociendo que se le cae la baba con el pequeño. "Yo creo que a la hora de tener nietos, a todos nos pasa eso", ha expresado la modelo, sin ocultar que el bebé se ha convertido en su debilidad.

Más habladora que de costumbre, la suegra de Alejandra Rubio ha desvelado que "ya tiene 5 meses" y que "está fantástico". "He ido a verle ayer antes de venir y la verdad que es que me muero cada vez que le veo. Pero no te digo nada que no te digan otras abuelas", ha confesado Mar Flores.

Mar Flores habla como nunca de su nieto Carlo Europa Press

Además, la modelo también se ha mostrado muy agradecida con las palabras que le dedicó Terelu Campos a su hijo Carlo antes de finalizar su aventura en "Supervivientes" y se ha sincerado sobre su hijo, del que está también muy orgullosa ahora que ha obtenido la libertad y ha comenzado su nueva vida. "Soy su madre, qué voy a decir. A mí se me cae la baba con todos mis hijos", ha expresado Mar Flores.

La visita de Terelu Campos a su nieto

Tras su paso por "Supervivientes", esta mañana Terelu Campos se ha reencontrado con su nieto. La madre de Alejandra Rubio ha sido interceptada por las cámaras entrando al parking de la urbanización de la pareja, intentando pasar desapercibida por la Prensa.