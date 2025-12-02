Mar Flores y Terelu Campos no hacen cuadrar su agenda para coincidir en el cumpleaños de su nieto

Mucho se ha hablado este año sobre la relación que realmente mantienen Terelu Campos y Mar Flores. De cara a la galería hablan bien la una de la otra, siempre correctas. También es verdad que la modelo ha reprochado que la colaboradora la nombre en público, ni tan siquiera para decir que le ha regalado una planta en Pascua. Nada. Pero buen rollito. La madre de Alejandra Rubio también se mantiene firme en que no le pasa nada con la madre de Carlo Costanzia, pero también deja claro que su simpatía va más hacia el padre, su ex, con el que lleva décadas en pie de guerra y a quien ella invitó a su cumpleaños, donde se produjo el polémico posado que Mar condenó muy cabreada.

Pese a todo, desde ambos bandos siempre subrayan que se llevan a las mil maravillas y se extrañan por las constantes preguntas al respecto. Les sorprende además el interés que hay por conocer si tienen trato como abuelas del retoño que va a cumplir un año y cuya fiesta ya está siendo organizada por sus padres. Pero, ¿irán las abuelas? Y, lo que más se está comentando en los últimos días, ¿coincidirán para escenificar la buena sintonía que dicen tener, pero que nunca se ha llegado a ver? Pues no. Alejandra Rubio ya ha descartado ese esperado cara a cara y ha explicado el motivo.

Alejandra Rubio y la polémica de las abuelas en el cumple de su hijo

Será este sábado 6 de diciembre cuando el pequeño Carlo cumpla su primer año de vida. Como es normal, su familia está revolucionada con la idea de celebrar su primer aniversario, entre planes para que sea un día especial para el protagonista. Aunque aún es pequeño para comprender la importancia del día, sí que le hará ilusión ver reunidas a sus personitas favoritas en su pequeño mundo: su familia. Especialmente a sus abuelas, pues de sobra es sabido que son quienes más les miman y consienten en casa.

Pero el cumpleañero no podrá tener estas atenciones por partida doble. Así lo ha aclarado al fin Alejandra Rubio, después de tantos dimes y diretes: “No podrá ir el viernes a la fiesta, porque tiene que trabajar”, excusa la ausencia de su madre en el sarao, pese a que ya estaba confirmada. “No vamos a hacer ni una fiesta grande, ni reunión de todo el mundo, porque no se puede y mi madre ese día trabaja. Poquita gente y lo iremos celebrando como podamos, no todo el mundo el mismo día”, desvela en su programa ‘Vamos a ver’.

Con ello se cierra la puerta a que se produzca el esperado encuentro entre Mar Flores y Terelu Campos. Ni tan siquiera la excusa del cumpleaños de su nieto ha obrado el milagro por el que tanto rezan los paparazzi, en busca de una foto de ambas juntas en un instante familiar. En su lugar, acudirán a la cita por separado, en distintos días, para hacerlo tranquilas y sin presiones: “Va a ser el típico cumpleaños que celebra un día con unos amigos, otro día con otros. Solo os digo que el viernes mi madre no puede venir y que con Mar también lo celebramos”. Por supuesto, también con el abuelo, Carlo Costanzia, que también tiene su día reservado: “No ha sido por nada en especial, todo por agendas puras y duras”.