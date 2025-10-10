Marcos Llorente: "Hago ayuno nocturno y cuando amanece me preparo café con mantequilla, me gusta, es grasa saludable"

Marcos Llorente (30 años) no es un futbolista al uso. En un mundo donde la élite deportiva se rige por normas de rendimiento, descanso y nutrición milimetradas, el jugador del Atlético de Madrid ha decidido ir un paso más allá. Su cuerpo, dice, es su laboratorio. Su vida, un experimento en busca del bienestar total. Y sus hábitos, una curiosa mezcla de ciencia, instinto y disciplina.

En una conversación con Juanma Castaño en El Partidazo de COPE, Llorente se ha sincerado sobre su rutina diaria, revelando detalles que no han dejado indiferente a nadie. "Me levanto a las ocho de la mañana, espero a que amanezca y salgo un rato a la calle. Luego subo y me preparo mi café: dos o tres cucharadas de mantequilla, lo remuevo y listo. Me da energía, es grasa saludable", confesó con naturalidad. Una práctica que muchos asocian con el llamado "bulletproof coffee", tendencia entre los amantes del ayuno intermitente.

El ayuno, precisamente, es uno de los pilares de su estilo de vida. Llorente asegura que no come de noche: "Solo como de día. Desayuno, como y ceno siempre que haya luz natural. En invierno ceno a las 17:30, en verano un poco más tarde, antes de que anochezca". Su jornada concluye temprano: "A las 22:15 ya estoy en la cama", comenta entre risas.

Detrás de esta rutina tan calculada no hay obsesión, insiste, sino equilibrio. "La gente se vuelve loca con los extremos. Hay que disfrutar, celebrar, estar con los amigos. Eso también forma parte del éxito", reflexiona. Un mantra que comparte con su mujer, la influencer y coach Paddy Noarbe, quien también ha hecho de la salud su bandera. Ella, desde el entrenamiento funcional, el yoga y la hidratación consciente; él, desde la nutrición ancestral y el contacto con la naturaleza.

Otra de las manías que más sorprenden del jugador es su costumbre de salir a pasear sin camiseta, incluso en invierno. "Los dos últimos años no me he puesto malo de nada. Ni un resfriado. Salgo cada mañana con los perros, haga frío o calor", asegura convencido. Su casa, además, está iluminada con luz roja al caer el sol: "Es la que más se parece a la luz natural. El cuerpo lo agradece".

Su alimentación sigue la filosofía paleolítica, un modelo que defiende con fe casi militante. "Es mi estilo de vida. No tomo lácteos ni pasta. De carbohidratos solo como patata, boniato y yuca. Como carne, pescado y muchas verduras. Lo hago por salud, no solo por el fútbol", explicaba en otra entrevista en *Cadena SER*.

En un tiempo en el que los deportistas buscan diferenciarse dentro y fuera del campo, Marcos Llorente se ha erigido como el símbolo de una nueva generación que entiende la salud como un proyecto de vida. Entre la disciplina férrea y la búsqueda de equilibrio, el madrileño ha hecho de su cuerpo su mejor inversión. Y sí, todo empieza con un café… con mantequilla.