Mario Casas confirma su relación con Melyssa Pinto: su inesperado gesto público

El romance sorpresa de Mario Casas y Melyssa Pinto ha sido uno de lo más inesperados de este 2025.A pesar de ser dos personas muy mediáticas en nuestro país, la pareja ha optado por vivir su relación en la más estricta intimidad, jugando al despiste desde que comenzaron los rumores sobre un posible noviazgo entre ambos. Su relación, cada vez más afianzada, ha acaparado todos los titulares de la crónica social de nuestro país. Sus primeras fotografías besándose causaron furor en redes y todas las miradas han estado puestas en el incipiente romance del actor y la influencer desde principios de este año.

Mario Casas rompe con su discreción por un importante motivo

El protagonista de "A tres metros sobre el cielo", a pesar de la discreción que siempre le ha caracterizado en lo que respecta a su vida sentimental, no ha querido desaprovechar la oportunidad de tener un bonito gesto con Melyssa tras su último logro profesional. Ayer, la exconcursante de "La isla de las tentaciones" presentó una colaboración junto a la marca de zapatos Gioseppo y, aunque el Mario Casas no acompañó a Pinto en su gran día, ha felicitado públicamente a la influencer en redes, siendo esta la primera vez que comparte en Instagram contenido sobre Melyssa.

Melyssa Pinto habla de su historia de amor con Mario Casas Europa Press

"Enhorabuena", ha escrito Mario Casas, muy orgulloso, en un story con una fotografía de la presentación de Melyssa Pinto. Además, el actor ha añadido un corazón. Por su parte, la influencer ha compartido la foto en su perfil junto a unos emojis de corazones.

Las palabras de Melyssa Pinto

"En la vida hay muchas etapas y ahora mismo estoy en una en la que prefiero guardar bien lo que el corazón siente", declaraba la joven al ser preguntada por su corazón durante la presentación de su colaboración con Gioseppo. "Qué os voy a contar que no sepáis, si ya lo veis", añadía sobre su relación con Mario Casas con una sonrisa.

Además, desveló que le gustaría "separar mi vida profesional de lo personal" porque "he hecho un proyecto súper bonito que desde pequeña he soñado con ser diseñadora y que siento que se está opacando por mi vida sentimental".