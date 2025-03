Mario Casas, más sincero que nunca sobre sus cuñados, Álvaro Muñoz Escassi y Ana Mena

Pese al foco bajo el que siempre han estado expuestos por su trabajo, la familia Casas no acostumbra a protagonizar titulares por su vida privada. Sin embargo, las relaciones sentimentales de algunos de sus miembros han colocado en el disparadero a este conocido clan en el que parece imposible encontrar una cara poco agraciada. Sheila Casas mantiene desde hace meses una relación con Álvaro Muñoz Escassi, y lejos de vivir su romance de forma discreta, ninguno escatima en gestos de cariño a través de sus redes sociales.

Algo más comedidos son Óscar Casas y Ana Mena, que también salen juntos desde hace meses. Aunque sus perfiles de Instagram son un desierto en cuanto a publicaciones juntos o muestras de amor, no tuvieron reparos en besarse apasionadamente en plena calle, convirtiéndose en la diana de un paparazzi que logró vender las fotografías de su encuentro a una conocida revista del corazón.

Mario Casas habla claro sobre Escassi

Del mismo modo, Mario Casas ha sido relacionado en los últimos días con Meyssa Pinto, participante de “La isla de las tentaciones” que se saldría del perfil de las últimas parejas conocidas del actor: todas artistas o del círculo interpretativo. Una cuestión sobre la que prefiere guardar silencio: “Salen muchas cosas siempre y sabéis que yo no hablo de mis cosas, entonces nada”. Eso sí, el protagonista de “Molt lluny” confirma que se encuentra muy bien en este momento. “Yo siempre estoy feliz, sí sí”, comentó en el Festival de Cine de Málaga.

Mario Casas en el Festival de Cine de Málaga Gtres

Igual de discreto ha sido sobre la relación de su hermana Sheila y Álvaro Muñoz Escassi, que se encuentra participando en “Supervivientes”, reality show que su cuñado Mario no ha podido ver: “No tengo tiempo para nada. Tengo tiempo para esto, para currar. Ahora mismo estaba haciendo una peli hasta hace dos días. He venido corriendo al Festival de Cine de Málaga, estoy con poco tiempo”. Pero sí envía sus mejores deseos al jinete: “Que gane, claro, sí, sí”.

Mario Casas opina de sus cuñados

Aunque parco en palabras, Mario Casas ha dejado claro que todos sus cuñados, tanto Ana Mena como Álvaro Muñoz Escassi, le parecen “unos cracks”, demostrando así lo bien que se lleva tanto con el jinete como con la cantante.

No hay que olvidar tampoco a Mónica Peña, la pareja de Christian Casas, el menos mediático de los hermanos. Se trata de una bailarina que acaba de anotarse un importante logro en su carrera: es una de las bailarinas que aparecen en el videoclip de “Girl Like Me”, el tema que han lanzado conjuntamente Black Eyed Peas y Shakira. Un hito por el que tanto ella como su ciudad natal, Zamora, se sienten orgullosos, puesto que apareció publicado en varios medios de prensa local.

Christian Casas @christian.casass Instagram

Que se sepa, ella -que se dio a conocer en el programa “Fama, ¡a bailar!” en 2018- y Christian Casas llevan juntos desde, al menos, 2020, y se fueron a vivir bajo el mismo techo en 2021, cuando el hermano de Mario Casas se hizo con un coqueto piso en el centro de Madrid que sus padres le ayudaron a reformar.