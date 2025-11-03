Buenas noticias. Mario Suárez y Malena Costa esperan su tercer hijo en común y el próximo año se convertirán en familia numera. Ha sido la modelo la encargada de desvelar su embarazado en Instagram con un bonito posado familiar junto al exfutbolista y sus dos hijos, Matilda y Mario.

Pista del nombre elegido

"Baby “M” is coming" (el bebé M está en camino), ha escrito la pareja en el post. El nombre elegido para su tercer hijo de la pareja, al igual que ellos dos y sus hijos, también empezará por la letra M, siguiendo con la tradición familiar.

Mario Suárez y Malena Costa esperan la llegada de su tercer hijo Europa Press

La publicación se ha llenado de numerosos mensajes de amor y cariño hacia el matrimonio. Paula Echevarría, Lorena Castell, María Pombo o Marta Lozano son alguna de las celebrities que han felicitado a la pareja por la feliz noticia.

Uno de los matrimonios más consolidados de nuestro país

Mario y Malena conforman uno de los matrimonios más consolidados de nuestro país. Su relación comenzó en 2012 y lo suyo fue un flechazo. En 2017, el exfutbolista y la modelo se casaron por sorpresa en Mallorca. La novia tampoco sabía que se iba a casar y fue el deportista el que organizó el enlace en secreto junto a sus familiares más cercanos en un evento íntimo y discreto. "Recuerdo el día de nuestra boda como uno de los más bonitos de mi vida por el cariño y el amor con los que, sin yo enterarme de nada, Mario organizó todo. Ni siquiera cuando me quité el antifaz pensé que me estaba casando", confesó Malena en la revista "¡Hola!" sobre su boda.

Matilda, la primera hija de Mario y Malena, nació el 28 de junio de 2016. Un año más tarde llegó Mario, el segundo retoño de la pareja. Ahora, el matrimonio se prepara para la llegada de su tercer hijo.