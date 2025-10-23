Marius Borg suma nuevo delito: acusado de vender cocaína frente al palacio

Marius Borg no solo copa cientos de titulares por sus problemas judiciales, sino también ahora libros. Y es que las fechorías del hijo de la princesa Mette-Marit de Noruega son tantos y de distinta índole, que quizá en un artículo se quede corto el entrar en detalles. Se le acusa de agresiones a sus exparejas, tanto físicas como psicológicas, así como cuatro violaciones, robos para costear sus adicciones y alto tren de vida, así como otros desmanes que suman 32 delitos. Por ellos responderá ante un juez, enfrentándose a una posible condena de 10 años en caso de ser declarado culpable.

Desde el inicio del escándalo que está sacudiendo Noruega y amenaza los cimientos de su monarquía, el pueblo está muy decepcionado. Los delitos que pesan en el historial del primogénito de la futura reina son muy graves. Es más, muchos de ellos, aun antes del juicio, estarían tan probados por la fuerza de las evidencias y los testimonios en su contra, que no se entiende cómo está en libertad y pueda viajar por el mundo a sus anchas y sin rendir cuentas a nadie. Lo consideran un trato de favor sospechoso y creen que se librará de toda responsabilidad, a la vez que surgen nuevas acusaciones, como la que llega ahora en un nuevo libro.

Marius Borg, de agresor y violador, ahora a traficante de droga

La princesa Mette-Marit de Noruega ha movido mucho sus hilos para proteger a su hijo de las consecuencias de sus propios actos. No tanto para proteger a las víctimas de él. La madre está también entre las cuerdas y se lleva las manos a la cabeza al ver las acusaciones que se realizan en el ejemplar de ‘Rayas blancas, ovejas negras’, que tiene a su vástago como protagonista. Un libro escrito por los periodistas Torgeir Krokfjord y Øistein Monsen, que ya desde el titular señalan al protagonista de la supuesta venta de cocaína. El joven ya ha hablado abiertamente de sus adicciones y problemas mentales, pero no tanto de si vende más que compra.

Los príncipes Mette-Marit y Haakon de Noruega junto a Marius Borg Gtres

Marius Borg ha crecido en el seno de la familia real noruega sin tener que asumir las responsabilidades, pero sí gozando de los privilegios. No tiene representación oficial como sus hermanos, los hijos de Haakon, pero sí disfruta del mismo trato y oportunidades. No ha sabido aprovecharlas y en febrero se enfrenta a su posible entrada en prisión. El juicio ya ha sido fijado en el calendario y se decidirá su destino, mientras se ponen sobre la mesa nuevas informaciones. Como la que ahora desvela este libro, que habla de cómo la policía ha visto supuestamente al joven traficando con cocaína en las inmediaciones del palacio, además de estar bajo sus efectos.

Por el momento, desde palacio no han querido hacer declaraciones sobre estas nuevas revelaciones. Tampoco sobre si tienen intención de emprender acciones legales o tratar de frenar la publicación de estos ejemplares que dañan su imagen institucional. Lo cierto es que han dado más pasos para frenar el escándalo que para frenar al protagonista de los mismos, quien sigue siendo visto de compras, amueblando su nuevo hogar con ayuda de su madre o viajando por el mundo con un nuevo amor, mientras se enfrenta a las denuncias por malos tratos y agresiones de varias de sus anteriores novias.