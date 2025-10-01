Cristina Tárrega entra en quirófano: “Me dijeron que podía ser cáncer”

Cristina Tárrega está transitando un buen momento en su vida, pues en el trabajo no tiene queja y no le faltan tareas y proyectos a los que hacer frente. Sin embargo, en lo personal ha atravesado un instante muy delicado, cuando la temida palabra “cáncer” entró en juego. Un susto mayúsculo que le ha sumido en una profunda preocupación, no tanto por su propia integridad, sino más por cómo podría afectar esta lucha a sus seres queridos. Pero ahora, a pesar de que debe entrar en un quirófano, respira más tranquila, pues se trató de un diagnóstico apresurado y no padece dicha enfermedad, como ahora confiesa.

El año pasado, durante una revisión rutinaria, encontró algo extraño en su pecho. Se temió lo peor, especialmente después de que los médicos le planteasen el peor de los escenarios, con el inicio de una batalla que, finalmente, no tendrá que librar. Aun así, el susto no se lo quita nadie y reconoce que lo ha pasado muy mal por cómo un profesional de la salud le dijese que probablemente iba a ser diagnosticada de cáncer. Se trataba de un grave error que dinamitó su vida por completo, del que ahora se confiesa.

Cristina Tárrega y el diagnóstico erróneo de cáncer

La presentadora es conocedora de la necesidad de someterse a revisiones rutinarias de pecho para descartar males mayores. En cuestión de cáncer, que sea detectado lo antes posible es uno de los mejores factores de éxito del tratamiento. De ahí que de forma regular se ponga en manos de los profesionales médicos y se someta a revisiones rutinarias. El año pasado pasó por este trance, aunque el diagnóstico que recibió hizo que los esquemas de su vida se viniesen abajo y ella con ellos. Lo pasó muy mal, como así reconoce ahora a la revista ‘Hola’.

Mami Quevedo y Cristina Tárrega, presentadora y organizadora de los Beef Awards Gtres

Cristina Tárrega asegura que el médico que la atendió “fue muy brusco” a la hora de valorar el escenario en el que se encontraba. Las pruebas a las que se sometió advertían de la presencia de unas manchas que pusieron en alerta a su doctor. Sin embargo, antes de realizarse los análisis correspondientes y tener sobre la mesa los respectivos resultados que arrojasen luz a las sospechas, como puede ser una biopsia, el médico le dijo que lo más probable es que se tratase de un cáncer de mama. Como cabría esperar, se quedó en shock y el pánico se apoderó de ella.

Ahora, tras conocer que en realidad no era cáncer lo que se apreciaba en las radiografías, mantiene que el médico fue “muy imprudente” a la hora de tratar su caso. “Fueron días de auténtico pánico”, destaca Cristina Tárrega a la citada publicación, donde expone que no sufrió solo por ella, sino especialmente por su familia, sobre todo por su hijo. “Al final el diagnóstico es una mastitis”, desvela el grave error de apreciación inicial.

No era cáncer, como le dijeron, sino una inflamación de las glándulas mamarias, por la que deberá pasar por quirófano: “Sigo viviendo con incertidumbre, pero también con gratitud. Esta experiencia me removió por dentro y me ayudó a priorizar. La operación me da muchísimo miedo, porque tengo muchas alergias a muchos antibióticos”. Por suerte, Cristina Tárrega no ha estado sola en este proceso. Además de buenísimos amigos, no le ha soltado la mano en ningún momento su marido, del que se declara “más enamorada que nunca, incluso más que el día que nos conocimos”.