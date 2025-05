Marta Peñate, embarazada de su primer hijo con Tony Spina: "Lo he conseguido"

Marta Peñate está embarazada. Después de más de dos años en tratamiento, la televisiva ha anunciado en su última publicación de Instagram que espera su primer hijo en común junto a Tony Spina.

Feliz noticia

"Pues sí, positivo. Lo he conseguido, pero después de la última vez, y esa experiencia tan dura que tuve que vivir tampoco quiero cantar victoria. Paso a paso, esta felicidad no me la quita nadie, pero hasta mínimo los 3 meses no estaré tranquila. El día 26 de mayo tengo la primera ecografía del latido. Otros 15 días esperando, pero voy a disfrutar este momento. Os quiero y gracias a todos por el amor que me habéis dado. Gracias a mi clínica por haberme acompañado y querido de esta forma… GRACIAS @clinicatambre y a mi querida médico: Estefanía te adoro. Por cierto mi beta es de 235", ha escrito Marta Peñate en el post junto a una fotografía en la que aparece junto a Tony Spina y un test de embarazo. "¡Paso a paso! Disfrutemos de este momento. ¡Te amo mi guerrera!", ha escrito el italiano.

Nada más anunciar la noticia, la publicación se ha llenado de numerosos mensajes de amor hacia la pareja. Miriam Saavedra, Alejandra Rubio o Carolina Sobe son algunos de los rostros conocidos que han felicitado a Marta Peñate por su estado.

Un complicado proceso

Marta Peñate ha compartido con todos sus seguidores el largo proceso que ha vivido para poder cumplir su sueño de formar una familia junto a Tony Spina. Desde hace dos años, la colaboradora ha estado en manos de profesionales para poder quedarse embarazada. Hace unas semanas, se sometió a su tercera transferencia embrionaria y hoy, Marta ha compartido en Instagram que está esperando su primer hijo junto al italiano, la mejor noticia de su vida.