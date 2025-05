Marta Peñate reaparece muerta de miedo en mitad de su embarazo

Marta Peñate las ha pasado canutas hasta que al fin ha logrado quedarse embarazada. Lo ha intentado muchas veces con Tony Spina, su pareja, con la que parece haber encontrado al fin la estabilidad perdida. Aun así, aunque esté en estado de buena esperanza, el miedo no solo no la abandona, sino que se multiplica exponencialmente, ante el recurrente temor de que algo no salga bien. También después de haber sufrido un susto mayúsculo tan solo un día después de anunciar a bombo y platillo su feliz espera: casi fue atropellada por un coche.

La concursante de realities anunció su embarazo y al día siguiente cómo estuvo a punto de perder la vida en un accidente. Su perrita Puppy echó a correr y se cruzó la carretera y ella no lo dudó ni un segundo y “me tiré corriendo para que no le pasara nada. El coche casi me atropella a mí. Di un salto increíble y, ahora estoy un poco asustada, porque esto para mí es súper delicado, porque las mujeres normales saltan, corren y todo, pero es que este embarazo es diferente. Me he llevado un disgusto, así que en un par de días me voy a repetir la analítica, os lo juro”, prometía. Los nervios no han cesado desde entonces y sigue preocupadísima.

Marta Peñate a la espera de la prueba del latido

No va a descansar tranquila hasta el próximo 26 de mayo, día en el que tiene marcado en el calendario que será cuando pueda escuchar por primera vez el latido de su bebé. Hasta que no se haga esta primera ecografía tiene cientos de miedos acumulándose en su mente, impidiéndole respirar con normalidad y provocándole un nudo en el estómago. Y el casi atropello de la semana pasada no ha ayudado para nada a que viva más tranquila este embarazo de riesgo que le tiene las emociones a flor de piel.

Tony Spina y Marta Peñate Gtres

“Me habéis escrito muchísimo preguntándome que cómo estoy, que si me ha pasado algo. Ayer no subí nada porque, de verdad, me pasé todo el día durmiendo”, reconocía Marta, desvelando que “me han dicho que esto es un síntoma, que no pasa nada. Fue algo tremendo”. Al menos estará descansada, pero sigue siendo un manojo de nervios, como reconoce después. Y es que tiene claro que hasta que no pueda escuchar “el latido del niño es cierto que no me creo que esté embarazada”.

Marta Peñate lo vive todo con una gran intensidad emocional y su embarazo no iba a ser una excepción: “Es más, cuando no tengo un síntoma pienso que ya ha pasado algo. El viernes no tuve síntomas y pensé que todo se había ido a la mierda y ayer me dio cansancio, un dolor de pecho increíble y, bueno, parece ser que sigue ahí, pero si es verdad que tengo miedo a seguir hablando del tema del embarazo y hacer el ridículo porque si pasa algo… Tengo que reconocerlo”, se confiesa ante el temor a perder a la criatura. La ilusión le hace hablar del tema con sus fans, narrar cada sensación y cada pensamiento que se le pasa por la cabeza, pero también quiere tener cierta mesura por si vuelve a perderlo. Todos sus fans rezan por ella y se alegran de que esté cumpliendo su sueño, aunque entrañe tanta preocupación para ella.