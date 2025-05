'TardeAR' anuncia en directo el embarazo más esperado: "Lo he conseguido"

Marta Peñate acaba de anunciar la noticia más feliz y esperada, y es que la colaboradora de Telecinco está esperando su primer junto a Tony Spina. Después de muchos intentos y lágrimas, Peñate ha irrumpido en 'TardeAR' para mandar un mensaje lleno de esperanza y ánimo a todas aquellas mujeres que estén en el mismo proceso. De hecho, desde plató todos han celebrado al máximo que ya hay un bebé en camino.

Captura de Marta Peñate en 'TardeAR' Telecinco

Marta Peñate, embarazada de su primer hijo

Incapaz de controlar le emoción y las lágrimas, la joven ha confirmado que efectivamente está embarazada. "Me ha dado positivo, pero quien ha pasado por esto sabe que hasta que no escuche el latido y no lo tenga en mis manos, no me voy a quedar tranquila", ha explicado Peñate. "Quería dar la noticia en este programa porque os tengo mucho cariño", añadía. Ahí, Verónica Dulanto ha apuntado que todos "van a rezar para que ese bebé llegue a buen puerto". Mientras que Frank Blanco, quien ha vivido muy de cerca el sufrimiento de la joven, le ha prometido que va a ir a su casa a llevarle un regalo. Y ciertos colaboradores de 'TardeAR' como Marta López incluso se han aventurado a apuntar a que puede ser un niño.

Y es que ella confía en que "todo va a salir bien", sobre todo porque la gente "le está mandando muy buenas energías". Desbordada por la felicidad, Marta ha animado también a todas las mujeres que lo están pasando mal mientras buscan un embarazo. "A todas las que pasan por lo mismo, decirles que no dejen de luchar y que no busquen síntomas, porque yo no tuve ninguno", ha señalado. Además, la televisiva también ha compartido cómo ha recibido la noticia el futuro papá, quien incluso habría llorado "pese a ser de hierro".