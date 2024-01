Marta Robles, recuperada de su operación "Estoy enormemente contenta"

Marta Robles confiesa que "este 2023 ha sido uno de los años más duros de mi vida, pero he tenido la buena noticia de que me han quitado dos tumores benignos. Estoy enormemente contenta", explica. "También estoy desestigmatizada, porque es curioso, cuando la palabra cáncer planea sobre nosotros, algunos se lo toman de manera diferente, con pena, con angustia, y con una sensación extraña de que las penas contagian".

- Menos mal que acabó el año más esperanzada.

- Este 2023 ha sido un año muy malo para nuestra familia. He tenido un hijo enfermo, y no quiero dar más datos, y otro accidentado. Esto nos ha tenido muy preocupados porque la situación fue muy difícil para todos, pero por suerte ya están perfectamente los dos.

- Y luego llegó lo suyo…

- Cuando ya pensaba que los problemas se habían solucionado, me hicieron una revisión rutinaria y me encontraron dos tumores, que, aunque parecía que tenían mal aspecto, por suerte han sido benignos. Pero tuve que pasar en dos ocasiones por el quirófano, Fue un momento complicado de salud.

- ¿Cómo se encuentra?

- Voy poco a poco, todavía estoy un poco convaleciente, pero ya me he reincorporado a la vida y me siento bien.

- ¿Puede trabajar?

- Si, con cuidado y sin grandes esfuerzos, sigo en La Razón, en Espejo Público, en Archiletras… Soy como casi todos los hombres y mujeres de este país, que estamos pluriempleados. Y sacamos el tiempo libre que podemos para estar con nuestros seres queridos. Soy una persona muy disciplinada y compaginó perfectamente todas las facetas de mi vida. Trato de organizarme lo mejor que puedo.

- Y estas fiestas disfrutando de los suyos…

- Tranquilas y en familia.