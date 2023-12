Marta Robles dice adiós a su año más complicado: "Me han quitado dos tumores"

Marta Robles ha relatado en su perfil de Instagram que este año ha sido operada de dos tumores benignos, sorprendiendo a sus más de 32.000 seguidores. Este 2023 ha marcado un antes y un después en la vida de la periodista y ha querido que todos sus fans sean conocedores de lo que ha vivido estos últimos meses. Sin maquillar y mostrándose al natural, la escritora ha compartido una importante reflexión sobre este año, al que está deseando despedir.

"Queridos amigos, ya somos 32.000 y no se me ha ocurrido mejor manera de celebrarlo que la de contar eso que nadie cuenta en Instagram: la verdad. No es que esté acusando a nadie de mentir -que también-, sino más bien de manipular la realidad hasta dejarla convertida en una pura caricatura de si misma, donde solo existe la felicidad. Una felicidad que aquí tantos aseguran conseguir a través de fiestas y objetos, pero que se desvanece de sus vidas cuando las luces de saraos y comercios se apagan y tienen que aceptar la soledad, el fracaso o las pruebas que les manda la vida. Entre ellas, la de enfrentarse a su vulnerabilidad extrema, cuando les toca aceptar la enfermedad, los accidentes, las tragedias y tantos imprevistos malvados que reparte la vida sin compasión.", comienza escribiendo Marta Robles junto al clip audiovisual.

"Este año que ya se acaba -¡por fin!-a mí me ha regalado toda suerte de ese tipo de "imprevistos", hasta dejarme muy tocada. Y me ha obligado a reflexionar. Soy afortunada, porque voy a llegar al esperado final del 23 -que me las he hecho pasar canutas- habiendo ganado la partida. Es decir, con todos los míos y yo misma sanos, reseteados, con el contador a cero y dispuestos a disfrutar de la vida (más que a hacer creer que disfrutamos de ella)", expresa en el texto del post.

Por fin Marta Robles puede respirar después de su diagnóstico. "Hoy estoy muy contenta. Después de dos operaciones, he tenido la buena noticia de que no tengo nada malo. Me han quitado dos tumores, pero ambos eran benignos y no era precisamente lo que se esperaba", ha desvelado. "Estoy muy contenta y desestigmatizada, porque parece que cuando la palabra cáncer planea sobre nosotros, de algún modo, otros, con los que lo compartas, los demás te miran con cara diferente, como con angustia, con miedo, con pena; y las penas contagian". Después de estos meses tan complicados, la escritora está feliz de poder estar tranquila" con todos los míos y yo misma sanos, reseteados, con el contador a cero y dispuestos a disfrutar de la vida". "He vuelto a la vida, y aquí estoy de nuevo, con muchas ganas de ser quien soy, que no es sencillo", termina expresando la periodista.