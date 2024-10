Máxima preocupación por la salud de Camilo Blanes: el hijo de Camilo Sesto toca fondo

El fallecimiento de Camilo Sesto en 2019 afectó a su hijo, Camilo Blanes, que hizo que empeorara su adicción a las drogas. El artista ha sufrido varias recaídas. Además su estilo de vida no es saludable y sus seguidores están cada vez más sorprendidos con su imagen desde que decidiera cambiar de sexo, porque se siente mujer.

Su madre, Lourdes Ornelas, siempre pendiente de él ha tratado de ayudarle, pero desesperada sabe que parte del problema de su hijo son sus "amistades". Explica además que la situación de su hijo es "terrible" y que "está en manos de un camello que le suministra drogas".

El joven utiliza además sus redes sociales, en las que ahora se hace llamar Sheila Devil, para subir fotos en las que se ve no solo lo descuidada y la cantidad de basura que acumula en su casa sino además para provocar a sus fans con desnudos.

Según ha explicado "Pronto", las tardes en las que Camilín queda con sus amigos acaban derivando en fiestas nocturnas, algo que no le gusta a su madre, quien afirma que "esto es inhumano, lo que están haciendo con Camilo. Inhumano cómo le roban y cómo le sacan el dinero (...) Me he hecho experta en sacar borrachos y drogadictos".

La madre de Blanes está desesperada: "El daño que están haciendo a Camilo, que le llevan bolsas de droga. Estamos hablando de delitos contra la salud (...) Ya no es que Camilo esté enfermo, es que está vulnerable total. Es como un niño, y pueden hacer con él lo que quieran".

Además, el programa de Nacho Abad se ha desplazado hasta la casa de Camilo Blanes, en Torrelodones, para confirmar el estado de salud del hijo del mítico cantante. Sin prácticamente poder articular palabra, y sin casi ropa, ha dirigido unas palabras a la reportera que previamente ha sido echada de la propiedad a manguerazos.