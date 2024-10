Mayte Ariza, la «coach» de los famosos «que deberían recetar en la Seguridad Social»

A Mayte Ariza la llaman la «coach» de los famosos por su método de la ley de la atracción bajo el lema: «Soñar a lo grande no basta». Hasta su consulta se acercan celebridades que van desde Francis Montesinos a Rossy de Palma, que siempre que le preguntan dice que «a Mayte la tendría que recetar por la Seguridad Social», o Mar Saura, que afirma que ha aprendido con su método a creer en sus sueños y a «soñar a lo grande». Otros rostros populares amantes de este método llegan a hablar de «Código Ariza», como Miriam Díaz- Aroca, ahora en pleno auge y que explica que esta práctica ha curado sus heridas emocionales.

Su excuñada, Belinda Washington, es otra de sus adeptas, pasando por Benito Zambrano, Marisa Paredes o la misma Mabel Lozano. Todas acuden a sus arengas para convertirse, según dicen, en auténticos «arquitectos emocionales». La «coach» de los sueños con su libro «72 leyes universales de los soñadores» proporciona todo tipo de herramientas para que todos los que la siguen trabajen sus energías: «Los sueños no son golpes de suerte, sino que se rigen por leyes y se puede aplicar una metodología para aterrizarlos», precisa en una entrevista que concede a LA RAZÓN, a su paso por el foro de Encuentros con la Cultura en Trocadero Arena, en Marbella.

Miriam Diaz Aroca en la nueva temporada de la serie por 'Amar es para Siempre'. Manuel Fiesta Atresmedia

Mayte es de las que piensa que «un sueño te salva de la mediocridad y tiene que ver con el ser y no con el tener. Un soñador es un líder que se hace responsable de que sueño se haga realidad. Un soñador es un ser valiente, despierto y consciente». Nos cuenta el caso de una conocida presentadora de TVE, que acudió a su consulta porque trabajaba muchas horas y le dedicaba mucho esmero a su labor periodística sin apenas obtener nada y ella quería presentar un Telediario: «Utilizamos las herramientas de la Ley de la Ambición y hoy es una reconocidísima comunicadora».

Según la formadora emocional, para llegar al éxito es imprescindible una estrategia y dicha estrategia se recoge en su libro. Estas leyes están divididas en tres categorías: físicas, mentales y espirituales. Además, cada sueño debe cumplir estas tres «b»: beneficio, belleza y bondad. «Soñar no es vivir en los mundos de Yupi, porque los sueños no tienen esa connotación, para mí soñar te salva de la mediocridad, soñar te hace ser único y marca la diferencia. Nadie puede soñar como tú. Soñar te transforma en lo que sueñas». Para mí, Charlie Chaplin es el mejor ejemplo de la ley de la determinación. La «coach» está convencida de que los sueños sin espiritualidad no sirven y todo el universo debe estar alienado. Belinda Washington, su excuñada, no lo duda: «No exagero. Ella me ha dado sabiduría en mi vida»