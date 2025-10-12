Paris Hilton asegura que haber tenido perros le preparó a ser madre

La empresaria y celebridad estadounidense asegura que cuidar de sus mascotas fue una experiencia previa esencial antes de convertirse en madre de sus dos hijos. Hilton, de 44 años, mantiene actualmente cinco perros y afirma que los considera parte fundamental de su familia.

Paris Hilton explicó en una entrevista con People que su mayor satisfacción de ser dueña de perros es la felicidad y el amor que aportan a su vida. “Mis perros son mis primeros bebés antes de tener hijos”, señaló la artista, que comparte la crianza de Phoenix Barron, de dos años, y London Marilyn, de 23 meses, con su marido, Carter Reum.

Su primera mascota fue Campanilla, una chihuahua miniatura que la acompañó en el programa The Simple Life y que murió en 2015 a los 14 años. “Campanilla fue mi primer amor, mi mejor amiga, mi hermana, mi compañera, mi familia... mi todo”, recordó Hilton. Desde entonces, ha tenido numerosas mascotas y actualmente convive con cinco perros, entre ellos una cachorrita llamada Princesa Hilton.

Una nueva etapa profesional con protagonismo animal

Hilton ha estrenado un proyecto televisivo infantil, Paris & Pups, en el que sus hijos participaron como espectadores de prueba. “Fue muy tierno ver cómo se reían y prestaban atención a cada episodio, les ha encantado”, comentó. La empresaria manifestó su satisfacción al comprobar el entusiasmo de los pequeños con su nuevo programa.

Sobre su vida familiar, la cantante de Stars Are Blind explicó que sus hijos “están creciendo muy rápido” y destacó su estrecho vínculo: “Son mejores amigos, como si fueran gemelos. Es una monada. Es como tener un mejor amigo para toda la vida”.