Michael Pitt, de ídolo adolescente a acusado de agresión sexual y estrangulamiento

Durante años, Michael Pitt fue el rostro perfecto del chico rebelde con alma torturada. Su mirada enamoró a una generación en "Dawson crece" y su talento deslumbró en "Boardwalk Empire" y "Soñadores", el filme de Bernardo Bertolucci que lo elevó a la categoría de promesa dorada de Hollywood. Hoy, con 44 años, el relato es otro: el actor enfrenta nueve cargos, entre ellos agresión sexual, asalto y estrangulamiento. Su historia ha mutado en un oscuro guion de violencia, desequilibrio y ruina.

El pasado 2 de mayo, Pitt fue detenido en Nueva York. Según "People", los hechos se remontan a cuatro incidentes ocurridos entre abril de 2020 y agosto de 2021. Aunque los documentos judiciales no precisan si la víctima fue la misma en todos los casos, "The New York Post" apunta a su entonces pareja como la persona agredida en su domicilio de Bushwick, Brooklyn.

Tocamientos no consentidos

La gravedad de las acusaciones es escalofriante: desde tocamientos no consentidos y sexo oral forzado, hasta intentos de estrangulamiento y ataques con objetos como bloques de cemento y madera. Por el cargo más severo -abuso sexual en primer grado- podría enfrentar una pena de entre cinco y veinticinco años de prisión.Pitt se ha declarado no culpable y ha pagado una fianza de 13.200 euros.

Su abogado, Cary London, se aferra al relato de una víctima "desequilibrada" y promete que "la verdad prevalecerá en los tribunales, no en los medios de comunicación". Sin embargo, no es la primera vez que Pitt se encuentra del lado más oscuro de la ley. En 2022 fue arrestado por agredir a un hombre en la calle y por arrojar objetos desde el tejado de un edificio, tras lo cual fue hospitalizado por motivos psiquiátricos.

Detrás del talento precoz y la belleza melancólica, parece haberse gestado una tormenta silenciosa. Pitt, reservado y enigmático incluso en sus años de fama, parece haberse perdido en su propio personaje. Lo que el juicio dirá sobre su culpabilidad aún está por ver, pero el ángel caído de la televisión de los 2000 ya es, para muchos, una tragedia en curso. El próximo 17 de junio, su verdadero papel -el de acusado- entrará en escena. Esta vez, sin guión y sin "glamour".