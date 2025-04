Mick Jagger baila al ritmo que le marca Melanie Hamrick

La boda está cada vez más cerca, posiblemente se celebre a finales de año. Mick Jagger baila al son que le marca su novia, la ex bailarina Melanie Hamrick, una mujer de treinta y siete años, el tiene ochenta y dos, que se convertirá en su esposa muy pronto.

Dicen que su influencia sobre el líder de los Rolling Stones es más que evidente, a Mick se le cae la baba cuando habla de su chica. La define como inteligente, lista y cariñosa.

Se conocieron en Tokio en febrero del 2004, cuando él realizaba una gira mundial con su grupo y ella actuaba allí formando parte del American Ballet Theatre. Los que conocen la historia dejan claro que lo suyo no fue un flechazo, sino que se trataba de una simple atracción. Melanie ha traído a la vida de su pareja la estabilidad emocional que le faltaba. El cantante es como un torbellino y la ex bailarina todo lo contrario. Quizá esa diferencia de caracteres haya influido en la armonía común. La cuestion es que no se les conoce ninguna crisis matrimonial.

De momento, ella ya luce un valioso anillo de compromiso, preludio de lo que vendrá después. Aún no han decidido la fecha del enlace, pero tienen muy claro que la celebración está en marcha.

Son padres de un hijo, Deveraux Octavian Basil, nacido en el 2016, y que es el octavo hijo de Mick, un chaval que ha heredado las dotes bailables de su progenitora, quien presume de ello. El crío apunta maneras y su madre le ha apuntado a una de las mejores escuelas de baile de Nueva York.

Hameick es hoy escritora y coreografa, autora de dos libros, “First position” y “The Unraveling”, que incursionan en los entresijos del mundo del ballet.