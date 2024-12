Millán Salcedo: "No he tenido pareja sentimental en mi vida"

Su esperada vuelta a los escenarios se produce con el espectáculo “Preguntamelón”. Millán Salcedo hace alarde de un gran dominio de la improvisación, sin un guion previo. Además, ha firmado la paz con su ex compañero de Martes y Trece, Josema Yuste, tras aclarar una situación que se había convertido en un cruce de acusaciones.

“Me había retirado prácticamente, pero vuelvo porque encontré una fórmula con la que no tengo que aprenderme ningún texto. Me siento en el escenario con un entrevistador y recibimos llamadas con todo tipo de preguntas. Y, aparte, también interactúo con el público. Todo es improvisación, hablo de mi vida y de otros temas de actualidad. Empezamos hace unos días y el teatro se llena de público, estoy muy contento. Me siento valido sobre el escenario, no he perdido la chispa ni el humor, y eso lo nota el público.”

Supongo que aclarar las cosas con Josema le llena también de satisfacción.

Hemos hablado y todo ha quedado muy claro. No vamos a entrar al trapo… la verdad es que siempre hemos tenido buen rollo, pero la gente quiere ver enfrentamientos, aunque reconozco que yo dije alguna cosilla que le pudo incomodar. Pero se ha desorbitado todo.

Millán Salcedo, de Martes y Trece, junto a Madonna, que sostiene una bandeja de palomitas RTVE

Es que son muy distintos…

Eso lo sabe todo el mundo. No nos parecemos en nada, aunque éramos muy cómplices en los escenarios.

En el terreno de los sentimientos está sin pareja.

Sin pareja y sin ganas de tenerla. Vivo fenomenal solo. No he tenido pareja sentimental en mi vida. Estoy casado con España. Hago lo que me da la gana y no tengo dependencias sentimentales. Voy a mi bola, como siempre.

¿Nunca se le pasó por la cabeza ser padre?

No, para qué. Pero si no soy capaz de cuidar de mí mismo, como iba a cuidar a un niño. Mi vida es muy normal, ni fumo, ni bebo, ni na de na…

¿Ni tampoco sexo?

- Hombre, tengo mis folleteos. Si puede ser con chicos grandotes, mejor que mejor.