El momento más dulce de Álvaro de Luna

Ayer, 27 de abril, tuvo lugar la presentación de la nueva campaña de Donuts 'La última vuelta'. Álvaro de Luna ha sido el elegido para poner banda sonora al spot del creativo Oriol Villar, formando un tándem perfecto. El anuncio, que evoca a la diversión y al disfrute, conecta con la buena sintonía de la canción 'Portarse mal' del artista. Bajo el lema 'Sigue jugando', la marca apuesta por no dejar de hacer aquellas pequeñas cosas que nos aportaban felicidad y que nunca debimos de dejar de hacer.

Y para Donuts no hay nadie mejor que encarne todos estos ingredientes que ha querido transmitir en esta última campaña que Álvaro de Luna. El artista asistió a la presentación del spot y deleitó a todos los asistentes con una actuación de tres canciones, entre las que se encontraban 'Portarse mal' y su gran hit 'Juramento eterno de sal'. El cantante sevillano hizo vibrar a todo el público con sus temas, entre los que se encontraban influencers y artistas como Carlota Boza, actriz de 'La que se avecina' o la humorista Carolina Iglesias.

Álvaro de Luna GTRES

La presentación tuvo lugar en un escenario idílico, para el juego y la diversión, entorno perfecto para que Álvaro de Luna se sincerase con los asistentes y desvelase algunos detalles más personales de su vida. "Cuando me propusieron la colaboración no lo dudé ni un momento. Me hace mucha ilusión que 'Portarse mal' sea la banda sonora del nuevo spot de una marca tan icónica como Donuts y que ha estado presente tantos años en mi vida", aseguró el sevillano, emocionado por haber sido el elegido para esta emocionante campaña.

El cantante reveló, acorde a la marca de dulces y el mensaje de la campaña, que en estos momentos se encontraba en una etapa muy dulce. Sin entrar en más detalles, Álvaro de Luna no pudo evitar contenerse a contestar esta pregunta con una sonrisa. El joven se ha convertido en uno de los chicos de moda del panorama nacional y no para de cosechar éxitos en el terreno profesional. Aún así, afirmó que siempre ha compuesto su mejor música en sus momentos más tristes, aunque ahora le vaya a las mil maravillas y su relación con Laura Escanes vaya viento en popa a toda vela.

Álvaro de Luna también confesó, a colación del spot, que, al mudarse de Sevilla a Madrid, había dejado de hacer ciertas cosas que le hacían feliz por falta de tiempo. Aún así, el artista, siempre que puede, saca tiempo para hacer deporte o incluso aprender a tocar nuevos instrumentos, algo que le apasiona.